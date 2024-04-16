Жора Крыжовников стал лучшим режиссером Национальной премии в области веб-контента

Приз V Национальной премии в области веб-контента за лучшую режиссуру интернет-сериала достался Жоре Крыжовникову за ленту "Слово пацана. Кровь на асфальте". Церемония вручения премии проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве, передает корреспондент ТАСС.

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Лучшим режиссером интернет-сериала признали Жору Крыжовникова за сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Вместо режиссера, который не смог присутствовать на церемонии вручения премии, награду получал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. Лучшей актрисой интернет-сериала стала Любовь Аксенова за картину "Жить жизнь", лучшими актерами - Никита Ефремов за сериал "Библиотекарь" и Иван Янковский, сыгравший в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Приз за лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода менее 24 минут достался картине "Секс. До и после", "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал победителем в категории "Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 мин.)".

Национальная премия в области веб-контента вручается с 2018 года. Она отражает главные тренды года в области интернет-контента.