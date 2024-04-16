Игорь Угольников представил на кинофестивале новый цикл фильмов «ЖЗЛ»

На V Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе "Циолковский", который проходит сейчас в Калуге, президент Игорь Угольников представил новый проект "ЖЗЛ", который, как он сказал, и далее будет развиваться - по заказу Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Приурочен он к 90-летию легендарной серии художественно-биографических книг "Жизнь замечательных людей". У многих есть в домашней библиотеке книги "ЖЗЛ" издательства "Молодая гвардия", и сколько поколений выросло на этих книгах!

- К 90-летию серии мы предложили создать 90 небольших фильмов, в жанре познавательной программы. Я решил немного тряхнуть стариной - ранее занимался на телевидении таким форматом - мини-фильмы. Скажу честно, давно не делал этого, не вел телепрограммы. Но здесь особый случай: мне очень хотелось рассказать об уникальных людях России. Сделаны 20 роликов. И, конечно, мы начали с Циолковского, Королева и Гагарина.

Мы выбрали такой формат, который предпочитают сегодня молодые люди (чтобы они смотрели!) - мини-фильмы, короткие ролики продолжительностью 12-15 минут. Сжато, емко, ярко, интересно должны рассказывать. И в различных форматах на телефонах их можно смотреть. Наша цель - образовательная, прежде всего. И учителям в помощь такие фильмы. Важно, чтобы наши дети захотели узнать об этих людях.

Материал подобран из государственного архива кинофотодокументов, многих других архивов, и собран в познавательные публицистические программы. Посмотреть их уже можно на различных ресурсах в интернете, можно еще и прочитать о жизни выдающихся персонажей. Среди них - художники, писатели, поэты, артисты, спортсмены, политики. Они гении, прожили нелегкую жизнь и смогли что-то сделать, оставшись в памяти людей навсегда.

Сценарии пишут разные авторы под руководством Игоря Угольникова. Проект планируют завершить к маю 2025 года.

Зрителям показали готовые работы - "Королев", "Циолковский".

Справка "РГ"

ЖЗЛ - серия художественно-биографических книг, рассчитанных на массовую аудиторию. Впервые выпускалась в 1890-1924 годах издательством Ф.Ф. Павленкова под тем же названием (всего вышло двести биографий, после 1900 года были только перепечатки).

В 1933 году серия "Жизнь замечательных людей" была возрождена Максимом Горьким, вернувшимся из эмиграции. Горький выступил продолжателем лучших просветительских, историко-литературных традиций прежнего павленковского проекта. К сотрудничеству по созданию обновленной серии привлекли лучшие авторские силы. Среди авторов - Евгений Тарле, Алексей Лосев, Михаил Булгаков, Вениамин Каверин, Натан Эйдельман, Анатолий Левандовский и другие известные люди.