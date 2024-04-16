В Москве покажут фильм о единственном в России конном театре из Владикавказа

Открытый показ документального фильма о единственном в России конном театре "Нарты" во Владикавказе пройдет 17 апреля в Центральном Доме кино в Москве. Об этом ТАСС сообщила режиссер фильма Ангелина Битарова.

© unsplash

"Показ в Москве - это волнительно, так как зал большой, людей придет много. С другой стороны, я абсолютно не волнуюсь, я уверена, что фильм всем понравится. Меня многие спрашивают, а фильм тяжелый? Я говорю, нет, он добрый, красивый, про любовь к своему делу. Есть там пара драматичных моментов, но в целом это светлая история. Тема важная. Хочу, чтобы о конном театре "Нарты" знали все - о том, что они живут и продолжают работать", - сказала Битарова.

Документальный фильм "Нарты. Театр вопреки" был создан при поддержке Министерства культуры России и кинокомпании "Эдельвейс". Съемки начались в ноябре 2022 года и длились в течение года. Он повествует об истории создания и жизни театра сегодня.

В феврале фильм стал победителем кинофестиваля "БУДЬ!", который прошел в Санкт-Петербурге.

Организаторами показа в Москве выступила ассоциация документального кино Союза кинематографистов РФ.

Театр "Нарты" основан в 1990 году, он объединяет драматическое, цирковое, хореографическое, спортивное искусство. С программой "Игры Нартов", в которой участвовали 30 артистов и 12 лошадей, театр побывал в 1994 году в Аргентине, затем в Европе. В 2001 году театр выступил в Москве в рамках III Всемирной театральной олимпиады. Наездники-каскадеры "Нартов" также снимались в картине Алексея Балабанова "Война". Также в 2003 году был поставлен спектакль "Посвящение семерым" в память о труппе театра и друзьях, погибших в составе съемочной группы Сергея Бодрова при сходе лавины "Колка" в горах Осетии.