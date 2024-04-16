Опрос: зрители хотели бы увидеть фильмы о Булгакове, Достоевском и Маяковском

Значительное большинство читающих российских зрителей хотели бы видеть новые фильмы и сериалы о Михаиле Булгакове, Федоре Достоевском и Владимире Маяковском. Таковы основные итоги опроса книжного сервиса "Литрес" и федеральной сети книжных магазинов "Читай-город", проведенного по заказу ТАСС.

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По данным исследования, 85% опрошенных высказали мнение о том, что художественных фильмов о русских классиках должно быть больше в прокате. При этом 68% допускают в них небольшие отступления от реальных событий в пользу художественного вымысла для реализации режиссерской концепции.

Больше всего зрители ждут фильм о Михаиле Булгакове - 14%. В роли писателя аудитория хотела бы видеть Евгения Цыганова - 16%, Ивана Янковского - 12% и Виктора Добронравова - 10%.

Далее в рейтинге зрительских пожеланий идет Федор Достоевский - 11%. В его роли участники исследования хотят видеть Виктора Добронравова - 16%, Константина Хабенского - 14%, Ивана Янковского - 13,5%.

Фильм или сериал о поэте Владимире Маяковском хотели бы посмотреть 8% зрителей. По их мнению, образ поэта мог бы получиться у Юрия Борисова - 17%, у Константина Хабенского - 11%, у Юрия Колокольникова - 10% голосов.

Также участники опроса хотели бы увидеть киноработы о жизни и творчестве Николая Гоголя - 8%, Анны Ахматовой - 7%. В роли Гоголя зрителя видят Александра Петрова - 17%, а в роли Анны Ахматовой - Юлию Снигирь - 15%.