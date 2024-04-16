10 лет на природе: выходит триллер «Обитель страха»

16 мая компания в российский прокат выходит фантастический триллер «Обитель страха» (Lazareth) от режиссера Алека Тибальди.

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По сюжету Ли и ее осиротевшие племянницы более 10 лет живут в изоляции. Они поселились в диком лесу и абсолютно не контактируют с внешним миром, охваченным смертельной эпидемией. Но однажды к ним в дом попадает раненый подросток, а вместе с ним и огромная опасность, которая ставит под удар каждого из них.

Главные роли в картине исполнили Эшли Джадд (франшиза «Дивергент», «Фрида»), Эшер Энджел (франшиза «Шазам!»), Кэти Дуглас («Джинни и Джорджия») и Сара Пиджон («Готэм», «Дикарки»).