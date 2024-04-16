«Ощущение нечистоплотности»: актер Нилов рассказал о реакции на «Слово пацана»

Актер Алексей Нилов, сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал о впечатлениях от «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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По его словам, авторы проекта переборщили с ощущением нечистоплотности, поэтому лично ему смотреть первый эпизод было неприятно.

— Я посмотрел первую серию. Мне было отвратно. Не потому что это страшно. Да страшнее видали! Но какое-то ощущение нечистоплотности… Я понял, что, вероятно, была поставлена задача оттолкнуть молодежь. Но результат, по-моему, противоположный возымелся. Тут же блатная романтика, убийство, — сказал он в шоу «Легенда» на канале RTVI.

Однако Нилов все же досмотрел сериал и по итогу высоко оценил работу съемочной команды. Он заявил, что рекламная кампания этого проекта войдет в учебники по маркетингу. Актер заключил, что «Слово пацана» — достойный сериал.

Проект наделал много шума, а еще успел завоевать тысячи сердец и даже нажить врагов. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с исполнителем одной из ключевых ролей Александром Самойленко — младшим о главных идеях и морали сериала.

Криминальная драма «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова о казанских группировках быстро набрала популярность после выхода. «ВМ» объяснила, почему сериал привлек к себе столько зрителей.