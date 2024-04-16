В РПЦ выступили против показа «Слова пацана» по ТВ

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что показ сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» на федеральных каналах вызывает боль и скорбь у него и других православных людей. Его слова опубликованы в Telegram-канале Военного отдела Московского Патриархата.

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"Дорогие мои, ну как это возможно? Там, в зоне СВО проливается настоящая кровь, а здесь мы смотрим сериал и романтизируем насилие. Здесь и сейчас льется кровь на передовой, а нас сегодня призывают создавать банды молодежи", - возмутились в РПЦ.

Священнослужитель считает, что нельзя показывать сериалы, которые призывают "к взрыву в обществе". Он назвал шоу "своеобразным манифестом в защиту насилия и в пользу своеобразно воспринимаемой справедливости, когда "вопросы" решаются не по закону, а по "понятиям". Премьера первой серии сериала "Слово пацана" состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря.

Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. В начале апреля стало известно, что нашумевшую драму покажут на ТВ. Сериал вышел на телеканале НТВ 15 апреля.