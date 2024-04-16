Дон Джонсон сыграет доктора в сериале «Доктор Одиссей»

Дон Джонсон сыграет доктора в новом медицинском сериале «Доктор Одиссей»
Ветеран голливудской сцены 74-летний Дон Джонсон присоединился к Джошуа Джексону в новом драматическом сериале «Доктор Одиссей». Шоу готовит Райан Мерфи для телеканала ABC.
О новом сериале известно лишь то, что это будет медицинский процедурал, действие которого развернется на круизном лайнере.
Съемки начнутся в ближайшее время, так как выпустить его планируется уже этой осенью.
Джонсон играл главные роли в сериалах «Полиция Майами: Отдел нравов» и «Детектив Нэш Бриджес». В полнометражном кино его можно увидеть в «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» и «Достать ножи».