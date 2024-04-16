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Дон Джонсон сыграет доктора в новом медицинском сериале «Доктор Одиссей»

Ветеран голливудской сцены 74-летний Дон Джонсон присоединился к Джошуа Джексону в новом драматическом сериале «Доктор Одиссей». Шоу готовит Райан Мерфи для телеканала ABC.

Дон Джонсон сыграет доктора в сериале «Доктор Одиссей»
© globallookpress

О новом сериале известно лишь то, что это будет медицинский процедурал, действие которого развернется на круизном лайнере.

Съемки начнутся в ближайшее время, так как выпустить его планируется уже этой осенью.

Джонсон играл главные роли в сериалах «Полиция Майами: Отдел нравов» и «Детектив Нэш Бриджес». В полнометражном кино его можно увидеть в «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» и «Достать ножи».

Фильмы и сериалы
Полиция Майами: Отдел нравов
Джошуа Джексон
Райан Мерфи