Вышел трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города»

Сегодня вышел тизер-трейлер масштабного семейного фэнтези-блокбастера "Волшебник Изумрудного города". Фильм снят по мотивам одноименной сказки Александра Волкова. Это история девочки Элли и ее пса Тотошки, которых ураган переносит в волшебную страну Жевунов.

© Российская Газета

Согласно синопсису, написанному по мотивам всем известной сказки, в далеком городе живет девочка Элли, и однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом, придется отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город - на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

Режиссер картины - Игорь Волошин, сценарий написали Тимофей Декин и Роман Непомнящий. В главных ролях - Екатерина Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда), Василина Маковцева (Гингема), Дмитрий Чеботарев (Урфин Джус), Сергей Епишев (Людоед), Яна Сексте (Рамина), Егор Корешков (папа Элли), Софья Лебедева (мама Элли), Александра Богданова (Виллина), джек-рассел-терьер Уджер (Тотошка).

Игорь Волошин, режиссер, рассказывает о фильме:

- Я всегда мечтал снять сказку, потому что мое призвание - придумывать волшебные миры. Сила этой истории в ее визуальной составляющей, которая будет удивлять, и для этого у нас сегодня есть все возможности.

Главную героиню, Элли, девочку, которая попадает в волшебный мир, играет Катя Червова. Она невероятно обаятельна, талантлива и вынослива. На съемках она прошла через огонь и воду, через сложнейшие сцены, и сама делала трюки, как Джеки Чан. Мы подобрали ей классного друга, пса породы джек-рассел-терьер по имени Уджер, который стал Тотошкой. Он просто дикий хулиган, но главное, что он стал таким же артистом, как и наша Элли. Голос Тотошке подарил одаренный молодой артист Денис Власенко.

Мы долго думали, долго перебирали, кто сыграет Дровосека, и потом всех осенило (и практически одновременно): Юра Колокольников! А Трусливый Лев в нашем фильме - полностью компьютерный персонаж. За роль Льва, его мимику, его харизму, его характер отвечает Артур Ваха, совершенно выдающийся артист. Еще с нами Светлана Ходченкова, какой мы никогда ее не видели, она просто поражает воображение! Дима Чеботарев тоже в оригинальном и новом образе.

Мы прошли огромный путь, чтобы выбрать актеров, которые сыграют наших персонажей. И мы сделали, мне кажется, абсолютно невероятный рывок в свежести прочтения, кто должен воплотить героев, знакомых наизусть по любимой книге детства".

В 2024 году легендарной книге "Волшебник Изумрудного города" исполняется 85 лет. На большие экраны одноименный фильм выйдет 1 января 2025 года.