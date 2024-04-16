Выше трейлер мультфильма «Единорог Тельма»

Пони Тельма — певица. Она мечтает о славе, но считает, что с её «обычным» обликом никакой талант к пению не выведет её на мировую сцену. По забавному стечению обстоятельств Тельма становится… единорогом, и теперь путь к славе оказался прямо под её копытцами. Что дальше? Рассказывает трейлер нового полнометражного мультфильма «Единорог Тельма» от Netflix.

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Что там?

Экранизация книги-бестселлера Аарона Блейби, австралийского автора детской литературы. По его же произведению был снят недавний мультфильм «Плохие парни», но тогда за дело взялась студия DreamWorks, а приключения единорожки забрали к себе аниматоры Netflix.

Иногда кривая морковка и горсть блёсток с клеем могут сотворить чудо. Именно такое случилось с Тельмой, которой образ единорога пришёлся и к лицу, и к месту — толпа поклонников не заставила себя ждать. Но правда ли, что настоящий облик Тельмы так плох? Честна ли она прежде всего с собой, представая на сцене в виде поддельного сказочного существа? И при чём тут поющий нарвал, боящийся конкуренции?

Мультфильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix 17 мая и наверняка привлечёт внимание поклонников таких проектов, как «Зверопой» или «Рок Дог».