Гид-парк: на ТВ - комедия «Ангелы района» и документальный фильм о Высоцком

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Сериал "Ангелы района" на канале "Россия 1", с 22 апреля в 21:20

Новая комедийная мелодрама "Ангелы района" будет выходить на канале "Россия 1" в рубрике "Русская серия в 21:20 с 22 апреля.

Главные герои сериала - семья Шаталовых - играет важную роль в жизни своего района. Глава семейства Алёна руководит управляющей компанией, обслуживающей целый квартал. Её муж Михаил - врач в поликлинике, а их двадцатилетний сын Артём служит участковым в полиции. Каждый день эта великолепная семья решает житейские и бытовые вопросы жителей своего района, постоянно попадая в смешные и курьёзные ситуации. Но однажды личные проблемы Шаталовых вырастают до масштаба домашней катастрофы. Алёна переживает кризис среднего возраста и вдобавок вступает в конфликт с могущественным чиновником из местной префектуры. Доктор Шаталов, тоже переживающий кризис среднего возраста, ревнует жену к их общему бывшему однокласснику Маканину. Артём приводит в дом девушку, которую Алёна терпеть не может. А тут еще неожиданно в их когда-то коммунальную квартиру, давно ставшую отдельной для семьи Шаталовых, после двадцатилетнего отсутствия приезжает их бывший сосед Иван Перевозкин и требует вернуть свою законную комнату, которая все эти годы стояла запертой… Смогут ли Шаталовы в этой непростой во всех отношениях ситуации сохранить мир в семье и порядок в районе?

Режиссёр - Эдуард Парри. В сериале снимались Анна Михалкова, Александр Робак, Фёдор Лавров, Александр Панкратов-Чёрный, Эвелина Мазурина, Анна Воркуева, Вадим Соснин, Ульяна Молдованова, Анатолий Кот, Юрий Ваксман и другие.

Кстати, "Ангелы района" - это далеко не первый сериал, в котором Анна Михалкова и Александр Робак играют мужа и жену. Можно вспомнить сериалы "Шторм", "Третий в постели" (он еще не вышел - демонстрировали только промо-материалы). Это означает, что успешный актерский дуэт сложился.

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Документальный фильм "Владимир Высоцкий: Я вышел на подмостки" на Первом канале, 23 апреля в 00:00

Премьера документального фильма "Владимир Высоцкий: Я вышел на подмостки" приурочена к 60-летию театра на Таганке. Уникальная документальная кинохроника, кадры которой запечатлели Владимира Высоцкого в театральных постановках Юрия Любимова, собиралась по всему миру на протяжении трёх с лишним десятилетий. Лишь немногим в 60-70-е годы прошлого века посчастливилось вживую увидеть драматического актёра Владимира Высоцкого на сцене Театра на Таганке. В фильме использованы известные и эксклюзивные съёмки сцен из спектаклей (никогда прежде не использовавшиеся в полном объёме в документальных фильмах в России и за рубежом) - "10 дней, которые потрясли мир...", "Добрый человек из Сезуана", "Пугачев", Антимиры", "Гамлет", "Преступление и наказание". Вошедшие в картину материалы предоставляют возможность современному зрителю хотя бы отчасти восполнить навсегда утраченную атмосферу живого общения с легендарной Таганкой в 60-70-х годах минувшего столетия… Материалы, найденные в разные годы в зарубежных архивах, были предоставлены телекомпаниями Болгарии, Венгрии, Сербии, Италии, Японии, Польши. О своих работах в спектаклях Юрия Любимова рассказывает только один человек - он же главный герой фильма - актёр и поэт Владимир Высоцкий. Авторы идеи и режиссёры картины - Александр Ковановский и Игорь Рахманов