Фанаты «Фоллаута» дозвонились по номеру из рекламы в сериале и обнаружили некий тизер

В одной из сцен сериала «Фоллаут» показывают рекламу «Волт-Тек» — её ведёт один из главных героев шоу Купер Ховард. В конце ролика высвечивается номер телефона, по которому можно позвонить, чтобы связаться с корпорацией.

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Спустя несколько дней после премьеры фанаты всё же смогли дозвониться по номеру телефона. Сперва во время звонка слышны неприятные звуки, после чего автоматическая поддержка «Волт-Тек» благодарит за обращение и просит ожидать приёма через 33 недели.

Спасибо, что связались с «Волт-Тек». Ближайший приём будет доступен через 33 недели. Пожалуйста, ожидайте!

Дата «приёма» состоится 29 ноября — фанаты предполагают, что именно в этот день выйдет ремастер культовой Fallout 3. О нём стало известно из утёкших документов Microsoft осенью 2023 года.