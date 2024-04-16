Японский фильм «Годзилла: Минус один» выйдет в онлайне 3 мая

Японское отделение онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video назвало цифровую дату выхода фильма «Годзилла: Минус один». Ленту можно будет посмотреть 3 мая — спустя полгода после выхода в мировом прокате.

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«Годзилла: Минус один» рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию, постановщиком и сценаристом выступил японский режиссёр Такаси Ямадзаки. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив восторженные отзывы от зрителей и критиков.

Премьера «Годзиллы: Минус один» в кинотеатрах по всему миру состоялась 1 декабря. На прошедшем «Оскаре»-2024 фильм о знаменитом мифическом динозавре получил награду за лучшие визуальные эффекты. Ранее о ленте также крайне позитивно высказался режиссёр Кристофер Нолан.