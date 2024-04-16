Споры о мироздании и приключения Алисы Селезневой: выходят фильмы «Меч короля», «Сто лет тому вперед» и «По Фрейду»

В четверг, 18 апреля, на широкие экраны выходит фантастическая картина «Сто лет тому вперёд» по мотивам повести Кира Булычёва. Главную героиню сыграла Даша Верещагина, также в ленте снялись Константин Хабенский, Фёдор Бондарчук, Александр Петров и другие. Кроме того, зрители смогут посмотреть биографический фильм с Энтони Хопкинсом «По Фрейду» о том, как легендарный психоаналитик встретился с писателем К.С. Льюисом, чтобы обсудить философские вопросы, продолжение триллера «Город тайн» с подзаголовком «Исчезнувшая», а также исторический фильм «Меч короля» о рыцаре, который пытается завоевать дикие земли Дании и спасти невиновных людей.

© Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"

«Сто лет тому вперёд»

В кинотеатрах выходит один из самых ожидаемых фильмов 2024 года — научно-фантастическая картина «Сто лет тому вперёд» по мотивам повести Кира Булычёва.

Режиссёром выступил Александр Андрющенко, работавший ранее над проектами «Ёлки» и «Напарник». Роли исполнили Дарья Верещагина («Трудные подростки»), Константин Хабенский («Огонь»), Марк Эйдельштейн («Монастырь»), Фёдор Бондарчук («Призрак»), Александр Петров (франшиза «Лёд») и многие другие.

В центре сюжета — старшеклассник Коля Герасимов, которого совершенно не волнует будущее. В то же время Алиса Селезнёва, живущая на 100 лет позже, сильно озабочена прошлым. Девочка пытается найти мать, которая исчезла, когда Алиса была ребёнком.

Судьба сведёт двух героев: их встреча станет началом опасных приключений, во время которых они будут противостоять космическим пиратам и спасать Млечный Путь.

По словам постановщика, главное отличие картины от литературного первоисточника — время действия и возраст главных героев.

«Меч короля» (Bastarden)

Режиссёр «Тёмной башни» и «Королевского романа» Николай Арсель в биографической драме «Меч короля» рассказывает о рыцаре Людвиге (Мадс Миккельсен), которого король Дании послал завоёвывать дикие земли. Однако люди за стенами замков не подчиняются законам правителя. Когда Людвиг нанимает местных рабочих и горничную, один из землевладельцев приходит в ярость, поскольку некоторые из этих граждан, по его мнению, принадлежат ему. Он пытается выдворить рыцаря, но Людвиг игнорирует его нападки, чем только ещё больше провоцирует гнев властного горожанина. Королевскому служащему придётся не только защищать и себя, и землю, но и бороться за жизнь других людей.

В основу ленты лёг исторический роман «Капитан и Энн Барбара» датской писательницы Иды Йессен.

Картина участвовала в программе Венецианского кинофестиваля и завоевала приз всемирной католической ассоциации по коммуникациям. Кроме того, фильм был удостоен наград Европейской киноакадемии за лучшие костюмы и операторскую работу, а Мадс Миккельсен взял приз за лучшую мужскую роль.

«По Фрейду» (Freud's Last Session)

Поклонники Энтони Хопкинса смогут увидеть актёра в образе известного психоаналитика Зигмунда Фрейда в новом биографическом фильме Мэтта Брауна («Человек, который познал бесконечность»).

Действие разворачивается в сентябре 1939 года, когда началась Вторая мировая война. В это время Фрейд встречается с легендарным писателем К.С. Льюисом (Мэттью Гуд) в своём доме, чтобы побеседовать о мироздания и существовании Бога.

По словам кинокритика Эрика Клейтона, картина представляет собой медитацию, в которой зритель выступает молчаливым наблюдателем полемики двух выдающихся исторических личностей, придерживающихся противоположных взглядов.

«Этому фильму удалось напомнить нам о нашей общей человеческой природе, о том, что сколько бы учёных степеней ты ни получил, сколько книг бы ни выпустил, все мы боремся с надвигающейся тьмой, со страхом перед нашими неизбежными ограничениями и увяданием», — пишет Клейтон в рецензии для National Catholic Reporter.

Фильм основан на пьесе Марка Ст. Джермейна, который, в свою очередь, опирался на книгу Армана Николи «Фрейд и Льюис. Дебаты о Боге».

«Город тайн: Исчезнувшая» (Force of Nature: The Dry)

Актёр Эрик Бана возвращается к роли федерала в продолжении триллера «Город тайн» (2020), основанного на романе Джейн Харпер «Силы природы».

По сюжету пятеро девушек, работающих вместе, едут в горы, чтобы наладить корпоративные отношения. Во время похода происходит что-то странное: героиням кажется, что за ними следят, а вскоре одна из них пропадает. За расследование берётся федеральный агент Аарон Фальк. Он понимает, что каждая из коллег пропавшей девушки что-то скрывает: все четыре версии произошедшего расходятся. В то же время местная полиция не может понять, почему делом занялись федералы и зачем пропавшая девушка звонила Фальку перед своим исчезновением.

Как и первую часть, продолжение режиссировал Роберт Коннолли. Он же занимался адаптацией сценария.

«Продолжение «Города тайн» Джейн Харпер подарило нам с Эриком замечательную возможность вернуться к Аарону Фальку, с которым зрители познакомились в экранизации первой книги», — отметил постановщик в разговоре с People.