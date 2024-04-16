Телеканал RT выпустил документальный фильм о теракте в «Крокус Сити Холле»

В понедельник телеканал RT представил фильм «Крокус. Общая боль». В нем собраны истории пострадавших в день теракта россиян, а также тех, кто участвовал в их спасении.

Теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. При вооруженном нападении в концертном зале «Крокус Сити Холла», а также под обломками горящего здания и в больницах от травм скончались 144 человека, среди них есть дети.

В поисках людей под завалами наравне со специалистами участвовали обычные граждане, также россияне для помощи пострадавшим сдали более четырех тонн крови.

«Все мы — жители одной страны, и все мы друг с другом родственники, друзья, знакомые», — отметил герой документальной киноленты.

Фильм RT представлен на сайте телеканала.