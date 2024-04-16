«Ворон» с Биллом Скарсгардом выйдет в России в августе

«Ворон» с Биллом Скарсгардом и FKA Twigs выйдет в России в августе
Объявлена новая дата выхода в прокат фильма «Ворон» (The Crow) режиссера Руперта Сандерса. Фэнтезийный экшн-триллер появится в российских кинотеатрах 22 августа 2024 года. Это связано с изменением графика релизов кинокомпании Lionsgate Movies: в основной мировой прокат картина также выйдет 21-23 августа.
«ИнтерМедиа» напоминает, что фильм расскажет историю глубокой и нерушимой любви музыканта Эрика Дрейвена и его девушки Шелли, способной перейти через «неосязаемую завесь между жизнью и смертью».
Главные роли исполнили Билл Скарсгард и FKA Twigs, а также Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер и др.
- Ворон — антисупергерой. Его история о трагической утрате, о боли от потери любимой, то, с чем каждый из нас сталкивается или столкнется в определенный момент жизни, - считает режиссер Руперт Сандерс. — Речь идет о «темной тени» горя, о том, что мы будем делать, если у нас отнимут самое значимое.