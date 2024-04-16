«Ворон» с Биллом Скарсгардом выйдет в России в августе

Объявлена новая дата выхода в прокат фильма «Ворон» (The Crow) режиссера Руперта Сандерса. Фэнтезийный экшн-триллер появится в российских кинотеатрах 22 августа 2024 года. Это связано с изменением графика релизов кинокомпании Lionsgate Movies: в основной мировой прокат картина также выйдет 21-23 августа.

© Кадр из трейлера фильма "Ворон"

«ИнтерМедиа» напоминает, что фильм расскажет историю глубокой и нерушимой любви музыканта Эрика Дрейвена и его девушки Шелли, способной перейти через «неосязаемую завесь между жизнью и смертью».

Главные роли исполнили Билл Скарсгард и FKA Twigs, а также Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер и др.