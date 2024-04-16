Выходит в прокат фильм «За пределами. Семьдесят первый» про дрифтера Алексея Козлова

Успехи и неудачи знаменитого дрифтера по ходу сезона, эффектные съёмки в порту и даже чудесные пейзажи Камчатки.

© Чемпионат.com

В России в статусе самой популярной автоспортивной дисциплины прочно закрепился дрифт, вокруг которого сложилась огромная индустрия, мощное фанатское сообщество и — уже можно смело говорить об этом — целая киновселенная.

Документальный сериал «Шинная борьба» разменял уже несколько сезонов, а в 2024 году к этому проекту присоединяется фильм «За пределами. Семьдесят первый». Документальная работа, которая претендует на статус лучшего российского кино последних лет.

О ком фильм и про что?

Для любителей дрифта Алексей Козлов в представлении не нуждается, ну а тем, кто только начинает интересоваться Российской Дрифт Серией, советуем пристальнее следить за этим пилотом RDS Europe. Один из самых агрессивных с точки зрения пилотажа участников «младшей» серии выступает на одной из самых красивых в российском автоспорте машин — это сочетание сделало спортсмена с Камчатки одной из звёзд отечественного дрифта. А ведь всё могло сложиться совершенно иначе…

В дрифт уроженец Петропавловска-Камчатского попал из сноубординга, причём смена дисциплин во многом оказалась вынужденной. Чтобы обойтись без спойлеров, скажем лишь, что одна экстремальная дисциплина лишилась своей звезды, а другая — её обрела. О том, как Козлов делал первые шаги в искусстве езды в управляемом заносе, как появилась его легендарная Toyota Cresta и почему она стала фиолетовой, бодро рассказывает документальный фильм Дмитрия Плотникова, который выходит на экран в апреле 2024 года.

На пути у съёмочной группы оказалось столько препятствий, что десятой их доли хватило бы другим, чтобы на всё плюнуть и завязать. Взять, например, съёмку в порту Петропавловска-Камчатского — на стратегическом объекте, который пришлось целиком закрыть на время работы авторов фильма, что потребовало месяцев согласований и получения массы одобрений от местных властей и спецслужб. Благо везде нашлись поклонники дрифта, которые посодействовали съёмкам и сделали возможным зрелищный эпизод, а компания «Витязь-Аэро» безвозмездно предоставила вертолёт. Каким-то чудом удалось собрать всё воедино: в разрешённую дату съёмки оказался свободен нужный экипаж Ми-8 и стояла хорошая погода. А единственный инцидент с появлением пограничников, едва не сорвавших съёмки, случился уже после того, как всё было отснято.

В итоге на собственном энтузиазме, помноженном на поддержку бренда Trialli, и был создан документальный фильм о событиях RDS Europe сезона 2023 года глазами камчатского пилота команды Carville Racing.

Чем интересен?

Авторы фильма не стали делать хардкорное кино для самых отъявленных фанатов дрифта, способных посреди ночи назвать участников стадии топ-16 рандомного этапа прошлого чемпионата. Нет, «Семьдесят первый» рассчитан на широкую публику — даже если зритель до просмотра не подозревал о существовании такой дисциплины, как дрифт, он получит возможность плавно войти в новую для себя тему. Кино не вываливает на тебя массу фактов и непонятных терминов, а гармонично вплетает их в общую канву повествования, которая выстроена максимально понятно — от знакомства с Алексеем Козловым как человеком и пилотом до его приключений в одном конкретно взятом сезоне RDS Europe.

Рассказ о чемпионате 2023 года идёт в хронологическом порядке, от подготовки к сезону до его финала, причём в рамках каждого этапа у зрителей есть возможность заглянуть за кулисы жизни Carville Racing и увидеть то, что не попало в кадры официальной трансляции Российской Дрифт Серии. Можно увидеть живые эмоции пилота и команды, их реакцию на возникающие проблемы и то, как они решаются в условиях постоянного цейтнота и невероятного напряжения.

Хэппи-энд всегда наступает только в голливудских фильмах, но суровая реальность такова, что можно ценой бессонных ночей подготовить машину к сезону, а потом терять драгоценные очки из-за проблем, причина которых оказывается до обидного простой, но потребовавшей нескольких этапов на поиск и устранение. Кто бы мог подумать, что копеечная деталь, о существовании которой команда вспомнила, только когда начались проблемы, приведёт к потере очков?! Но в этом и состоит большой автоспорт — мелочей не бывает, всё должно работать идеально.

Отдельно затрагивается тема выматывающей логистики — представьте, что бизнес не позволяет вам на весь сезон выбраться в Центральную Россию. Вместо этого вы вынуждены постоянно летать из Петропавловска-Камчатского и обратно, проводя десятки часов в самолёте и тратя силы на постоянную адаптацию к часовым поясам. Всё это, наряду с множеством менее серьёзных вызовов, складывается в незаметные зрителю препятствия, влияющие на выступления спортсмена.

Какое послание для зрителей?

Справляться со всеми без исключения проблемами главные герои умеют только в голливудских боевиках, а перед нами реальный человек со своими успехами и неудачами, с каждой из которых надо научиться справляться, не позволяя себе сломаться от поражений. Удаётся ли это Козлову? Безусловно. Какой ценой? Смотрите фильм. Смотрите не только ради того, чтобы узнать больше об истории этого яркого пилота, но и чтобы насладиться картинкой.

Команде ID Production удалось сделать свою работу так, что она даст фору иным зарубежным проектам с куда более крупным бюджетом. Речь касается как документальных кадров, так и постановочных — с визуальной точки зрения «За пределами. Семьдесят первый» доставит массу удовольствия.

Любители автомобилей будут смаковать съёмку дрифт-заездов и кадры из паддока, а ценители природы насладятся пейзажами Камчатки — съёмочной группе удалось блестяще показать красоты этого невероятного края. И заодно отдать дань уважения культовому фильму «Тройной форсаж: Токийский дрифт», отсылку к которому можно смело считать отдельной короткометражкой внутри полного метра. А с учётом того, что с Алексеем там снялся его дрифт-кумир и звезда RDS GP, этот эпизод в морском порту Петропавловска-Камчатского точно войдёт в историю российского автоспортивного кино.

За последние годы на экраны вышли «Ламборгини: Человек-легенда» Роберта Мореско и «Феррари» Майкла Манна, но все эти байопики, во-первых, слишком уж гламурные, во-вторых, далеки от народа. Другое дело — история простого российского парня, который личным примером доказывает: если есть мечта — к ней надо идти, невзирая ни на что. Без поражений побед не бывает — «За пределами. Семьдесят первый», пожалуй, самая яркая и наглядная иллюстрация этой мысли, которая, возможно, заставит кого-то сделать шаг к воплощению собственной мечты.