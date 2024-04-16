Фильм «Падение империи» показал рекордный старт в России для студии A24
11 апреля в кинотеатрах России состоялась премьеры фильма «Падение империи» режиссёра Алекса Гарленда. Боевик показал рекордный старт среди всех проектов студии A24 — он заработал 53,6 млн рублей.
Предыдущий рекорд принадлежал картине «Всё везде и сразу», которая за аналогичный срок собрала только 26,4 млн рублей.
Лучшие старты фильмов от студии A24 в России
- «Падение империи» — 53,6 млн рублей.
- «Всё везде и сразу» — 26,4 млн рублей.
- «Легенда о Зелёном рыцаре» — 20,4 млн рублей.
- «Маяк» — 15,6 млн рублей.
- «Герой наших снов» — 12,5 млн рублей.
- «Оно приходит ночью» — 12,2 млн рублей.
- «Все страхи Бо» — 11,5 млн рублей.
- «Стальная хватка» — 10,2 млн рублей.
- «Убийство священного оленя» — 6,6 млн рублей.
- «Середина 90-х» — 5,4 млн рублей.
Фильм рассказывает о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.
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