Фильм «Падение империи» показал рекордный старт в России для студии A24

11 апреля в кинотеатрах России состоялась премьеры фильма «Падение империи» режиссёра Алекса Гарленда. Боевик показал рекордный старт среди всех проектов студии A24 — он заработал 53,6 млн рублей.

© Кадр из фильма

Предыдущий рекорд принадлежал картине «Всё везде и сразу», которая за аналогичный срок собрала только 26,4 млн рублей.

Лучшие старты фильмов от студии A24 в России

«Падение империи» — 53,6 млн рублей.

«Всё везде и сразу» — 26,4 млн рублей.

«Легенда о Зелёном рыцаре» — 20,4 млн рублей.

«Маяк» — 15,6 млн рублей.

«Герой наших снов» — 12,5 млн рублей.

«Оно приходит ночью» — 12,2 млн рублей.

«Все страхи Бо» — 11,5 млн рублей.

«Стальная хватка» — 10,2 млн рублей.

«Убийство священного оленя» — 6,6 млн рублей.

«Середина 90-х» — 5,4 млн рублей.

Фильм рассказывает о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.