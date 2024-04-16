Урсуляк станет режиссером фильма по мотивам мюзикла «‎Ничего не бойся, я с тобой»

Режиссер фильма "Праведник", сериалов "Ликвидация" и "Тихий Дон" Сергей Урсуляк и сценарист Геннадий Островский ("Волк", "Праведник") приступают к работе над фильмом по мотивам успешного мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" по песням группы "Секрет".

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С декабря 2022 года спектакль посмотрели почти 1 млн зрителей, а кассовые сборы превысили 1,5 млрд рублей.

Съемки фильма начнутся осенью. Его можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" и на телеканале "Россия 1".

- История в нашем фильме будет похожей на сюжет оригинального мюзикла, но все же немного другой. Мы не станем делать прямого переноса, поскольку театр - искусство более условное. Эта условность со сцены воспринимается легко, а на экране может обернуться фальшью. Фильм по мотивам мюзикла - новое для меня, пожалуй, только по жанру. В моих картинах всегда много музыки. Что касается сомнений, то они бывают перед каждой новой работой. Но интерес попробовать что-то новое, конечно же, перевесил. В общем, впереди большая работа! - рассказывает Урсуляк. - Вместе с режиссером и продюсерами мы много говорим о замысле фильма, и у каждого из нас много личных наблюдений и мнений. Мне кажется, что сейчас мы пишем совершенно новую историю о героях, которых объединяет музыка и любовь к "Секрету". Но это уже кино не про героев песен, это история о моих друзьях и отчасти обо мне самом, - добавляет сценарист Геннадий Островский.

Справка "РГ"

Премьера мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" состоялась 3 декабря 2022 года в Театре МДМ. Его поставил театральный режиссер (МХТ им. Чехова) Михаил Миронов по пьесе, которую он написал в соавторстве с драматургом Сергеем Калужановым. За хореографию в постановке отвечает Ирина Кашуба, музыкальным руководителем стал Евгений Загот.