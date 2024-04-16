Запашный рассчитывает снять продолжение комедийного сериала «‎Цирк!» для СТС

Съемки второго сезона комедийного сериала "Цирк!" могут начаться не менее чем через год, если телеканал СТС поддержит идею продолжения проекта. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист РФ Эдгард Запашный, который выступил продюсером сериала.

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"Сейчас идет активное обсуждение, прежде всего, с телеканалом СТС как заказчиком этого сериала, о продолжении, съемках второго сезона", - рассказал он.

По словам Запашного, главная проблема заключается в том, что на создание второго сезона уйдет большое количество времени - не менее года.

"Сценаристы говорят, что для подготовки нового сценария уйдет от полугода до года. Потом процесс съемки. Поэтому пойдет ли сейчас, после такой длительной паузы, телеканал на такое, ждем их решения. То, что рейтинг у него хороший, мне уже подтвердили. Кроме того, он уже на платформах выложен и пользуется спросом", - добавил он.

Сам опыт продюсирования Запашный считает удачным.

"Опыт 100% хороший. Я очень рад тому, что тема цирка поднята и поднята в хорошем свете. Понятно, что юмористический продукт всегда является вопросом обсуждения. У нас совершенно разные могут быть представления о юморе. Сделать сериал, который понравится каждому, я думаю, практически невозможно. Но все получилось, все хорошо, я буду стараться, чтобы продолжение сериала было", - добавил он.

Запашный также отметил, что тема цирка в кинематографе остается недооцененной.

"Мы получаем какие-то предложения от различных кинокомпаний. Есть, где фрагментарно наша работа представлена, есть большие серьезные работы. Надеюсь, такого будет еще больше", - заключил он.

О сериале

Комедийный сериал "Цирк!", продюсером которого выступил Эдгард Запашный, вышел на СТС 25 марта. Сериал производства Art Pictures Vision и Black Box Production рассказывает историю трех молодых людей, отправленных на исправительные работы в цирк.

Им предстоит найти сбежавшего слона, поспать с крокодилом, полетать под куполом, убежать от тигра и медведя и многое другое.

В проекте снимались Виталий Хаев, Николай Добрынин, Владимир Стержаков, Елена Валюшкина, Сергей Чирков, Егор Кирячок, Илья Сигалов, Иван Злобин, Сергей Рост, Ника Вигель, Тина Стойилкович и другие. Съемки проходили в Большом Московском цирке на Вернадского и в Самарском цирке имени Олега Попова, где остановился итальянский цирк Togni. В сериале участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды, лошади, зебра, собаки и другие животные из Италии и России.