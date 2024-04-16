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Вышел трейлер драмы «Чайка» с Юрием Быковым — премьера 18 апреля

Кинокомпания «КИНОА» опубликовала трейлер драматической комедии «Чайка» с Юрием Быковым, автором известных картин «Дурак» и «Майор».

Вышел трейлер драмы «Чайка» с Юрием Быковым
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале «КИНОА». Права на видео принадлежат «КИНОА».

Фильм рассказывает о любовном треугольнике между двумя молодыми девушками и успешным писателем в кризисе среднего возраста. Ироничная, немного абсурдная история о людях, страстно жаждущих любви, однако им мешает собственная инфантильность. Запутавшись себе, герои не замечают, во что превращается их жизнь.

Также в актёрский состав вошли Вера Кинчева, Александр Лазарев-младший, Светлана Немоляева, Олеся Железняк, Евгения Кузнецова, Ирада Зейналова, Нелли Попова, Мария Павловская и другие. Режиссёром и сценаристом выступила Полина Лазарева.

Премьера «Чайки» состоится уже 18 апреля.

Фильмы и сериалы
Дурак
Чайка
Майор
Мария Павловская
Нелли Попова
Вера Кинчева
Ирада Зейналова
Евгения Кузнецова
Олеся Железняк
Юрий Быков
Александр Лазарев
Полина Лазарева
Светлана Немоляева
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