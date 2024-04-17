Фильм «Плохие парни до конца»: о чем будет четвертая часть боевика

Летом 2024 года в мировой прокат выходит фильм «Плохие парни до конца» — четвертая часть франшизы о двух непохожих друг на друга детективах, которые расследуют самые опасные дела. Первые «Плохие парни» увидели свет в 1995 году, за это время картина успела стать классикой среди комедийных боевиков. «Лента.ру» без спойлеров рассказывает о сюжете и актерском составе ленты, а также раскрывает дату выхода новой части «Плохих парней».

© Lenta.ru

Главное о фильме

Оригинальное название: Bad Boys: Ride or Die

Жанр: комедия, криминальный боевик

Режиссеры: Адиль Эль Арби и Билал Фалла

Производство: Columbia Pictures

Мировая премьера: 2024 год

Предыдущий фильм: «Плохие парни навсегда»

Покажут ли в России: неизвестно

В главных ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Александр Людвиг, Ванесса Энн Хадженс

Когда выйдет

Изначально картина должна была выйти в прокат 14 июня 2024 года. Однако после того, как студия Lionsgate перенесла премьеру своего фильма «Балерина» (спин-офф франшизы о Джоне Уике) на 2025 год, четвертую часть «Плохих парней» решили выпустить на неделю раньше.

Фильм «Плохие парни до конца» выйдет в мировой прокат 7 июня 2024 года. Первый трейлер четвертой части «Плохих парней» был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment 26 марта 2024 года.

«Этим летом всеми любимые “Плохие парни” вернутся — со своим легендарным экшеном, от которого захватывает дух, и неистовым юмором. Но в этот раз вас ждет неожиданный поворот: лучшие полицейские Майами теперь в бегах», — гласит официальный синопсис картины, опубликованный под видео.

Производство

О том, что четвертая часть франшизы находится в разработке, стало известно сразу после выхода «Плохих парней навсегда» в 2020 году. В феврале 2023 года Уилл Смит подтвердил, что он и Мартин Лоуренс вновь сыграют детективов-напарников в грядущем проекте. К написанию сценария вернулся Крис Бремнер, а режиссерами вновь выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

Съемки картины США. В итоге съемочный процесс, проходивший в Атланте, завершился только в марте 2024-го.

Сюжет

Непохожие друг на друга напарники-детективы из Майами Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) вновь берутся за дело. В этот раз им предстоит спасти репутацию своего бывшего босса, капитана полиции Конрада Говарда (Джо Пантолиано) — его посмертно обвиняют в преступной связи с наркоторговцами.

Детективы отказываются верить, что их босс виновен, а вскоре получают послание с того света — видео, которое Говард записал незадолго до своей смерти. В нем капитан объясняет, что его подставили, и просит «плохих парней» разобраться, кто за этим стоит.

Лоури и Бернетт начинают собственное расследование, однако этому мешает одно серьезное обстоятельство — в розыск объявляют и самих детективов. Напарникам придется не только раскрыть дело об убийстве Говарда, но и доказать собственную невиновность.

Фильм «Плохие парни до конца» станет прямым продолжением третьих «Плохих парней», которые вышли в 2020 году

Актеры и роли

В фильме «Плохие парни до конца» зрители увидят знакомых персонажей из предыдущих частей франшизы, а также познакомятся с новыми героями. Главные роли детективов-напарников вновь исполнят Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Какие актеры сыграют в фильме «Плохие парни до конца»

В касте картины также заявлены Йоан Гриффит («Черный ястреб»), Мелани Либерд («Игра престолов») и хип-хоп исполнитель DJ Khaled.

Первая часть франшизы «Плохие парни» вышла на экраны в 1995 году, ее режиссером стал мастер высокобюджетных боевиков Майкл Бэй («Трансформеры», «Скала»). Картина рассказывала о двух друзьях, которые работали детективами в полиции Майами: примерном семьянине Маркусе Бруке (Мартин Лоуренс) и богатом холостяке Майке Лоури (Уилл Смит).

Напарникам было необходимо отыскать преступника, который похитил наркотики стоимостью 100 миллионов долларов. Задача осложнялась тем, что на расследование у героев было всего 72 часа — в противном случае их ждало отстранение от дела. Чтобы разобраться в случившемся, Майку и Маркусу пришлось ненадолго поменяться местами и проверить свою дружбу на прочность.

В мировом прокате первая часть «Плохих парней» собрала больше 140 миллионов долларов, а Смит и Лоуренс удостоились номинации на премию MTV как лучший экранный дуэт.

Премьера фильма «Плохие парни 2» состоялась в 2003 году — в нем уже знакомые зрителю друзья-детективы расследовали новое дело о сбыте наркотиков.

По сюжету в Майами начали массово продавать экстази, что привело к настоящей подпольной войне между преступными группировками города. В это время напарники пытались решить, стоит ли им и дальше работать вместе.

Ситуация осложнялась тем, что Майк начал ухаживать за Сидни (Габриель Юнион), родной сестрой Маркуса.

«Плохие парни навсегда»

Третий фильм серии, «Плохие парни навсегда», вышел спустя 17 лет после предыдущей части. Уилл Смит и Мартин Лоуренс вновь вернулись к своим ролям, а Адиль Эль Арби и Билал Фалла сменили Майкла Бэя на посту режиссера. В «Плохих парнях навсегда» детективам-напарникам пришлось столкнуться с прошлым — на Майка объявили охоту члены мафии, которых полицейский помог арестовать больше 20 лет назад.

Картина получила смешанные зрительские отзывы (ее рейтинг на «Кинопоиске» составляет 6.7 из 10), однако продемонстрировала впечатляющие сборы. Третья часть франшизы стала самым кассовым фильмом года в американском прокате, а также собрала более 11 миллионов долларов в России.

Сериал «Лучшие в Лос-Анджелесе»

Помимо четырех полнометражных фильмов, франшиза «Плохих парней» включает в себя и сериал спин-офф. В центре этой истории — сестра Маркуса Бернетта, сотрудница полиции Сидни (Габриель Юнион). Она перебирается из Майами в Лос-Анджелес, чтобы начать новую жизнь.

Напарницей Сидни становится Нэнси Маккена (Джессика Альба) — работающая мать, у которой полно своих секретов. Девушки должны вместе ловить опасных преступников, однако для начала им придется привыкнуть к непростым характерам друг друга.

Первая серия «Лучших в Лос-Анджелесе» вышла весной 2019 года, однако уже после второго сезона шоу закрыли.