Вышел трейлер боевика You Can't Run Forever с Дж.К. Симмонсом

Кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер боевика You Can't Run Forever («Ты не сможешь бежать вечно») с Дж.К. Симмонсом.

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В ролике показали завязку истории и ряд крайне напряжённых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Фильм расскажет о молодой девушке по имени Миранда, страдающей от острой тревоги. В один момент героиня сталкивается с новым ужасом, когда серийный убийца выбирает её в качестве своей новой цели. Чтобы сохранить свою жизнь, ей приходится прятаться от своего преследователя в лесу.

Ко всему прочему, в актёрский состав триллера вошли Фернанда Уррехола, Аллен Лич, Грэм Патрик Мартин, Андрес Велес, Кевин Дж. Куинн, Майкл Спирс, Рэнди Гонзалез и другие. Режиссёром и сценаристом картины выступила Мишель Шумахер — супруга Дж.К. Симмонса.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 17 мая.