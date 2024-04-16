«‎Охотник за метеоритами» получил Гран-при кинофестиваля «Циолковский»

Российская документальная картина "Охотник за метеоритами" режиссера Натальи Анисимовой получила Гран-при Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе "Циолковский" в Калуге, передает корреспондент ТАСС.

© Кадр из фильма

"Это мой первый полнометражный игровой фильм, и уже такая награда. С самого детства меня вдохновляли люди, которые нашли свое предназначение, целиком и полностью посвятили себя ему, верны ему и, несмотря ни на что, меняют ежедневно этот мир к лучшему. Мне кажется, таким человеком был Константин Циолковский, и таким человеком является Тимур Крячко, герой моего фильма", - сказала режиссер, автор сценария и композитор фильма Анисимова, поблагодарив команду за труд.

Приз за лучшие спецэффекты в кино - Гран-при "Клушанцев" - получил фильм "Луна" (Южная Корея), Гран-при "Королев" за лучшую режиссерскую работу забрала документальная картина "Как я стал космонавтом" (Россия). Победителем нового Гран-при "Гагарин" стала документальная лента "Гагарин. Второй виток вокруг Земли" режиссеров Елены Потаниной и Валдиса Пельша.

Лучшим игровым полнометражным фильмом признали фильм "Ракетчик" (Индия), лучшей игровой короткометражкой стала лента "И жили они счастливо" (Россия).

В других номинациях победили ленты "Сергей Королев: несбывшаяся мечта" и "Леонов. Космос внутри" (Россия), "Здравствуй, Марс!" (Китай), "Потерянный флот" (Россия), анимационные картины "Пассажир из Ганоры" (Иран), "Носки для звезды" и "От греха подальше" (Россия).

Приза губернатора Калужской области Владислава Шапши удостоился документальный фильм "Валентина Терешкова. Огонь души моей" (Россия), приз президента МКФ Игоря Угольникова получила лента "Космический эффект" (Россия, Китай). Приз города Калуги вручили картине "Циолковский. Гость из будущего" (Россия).

Специальный приз госкорпорации "Роскосмос" получил фильм "Обнимая мир" (Россия) о сохранении наследия Гагарина.

О фестивале

Международный кинофестиваль "Циолковский" проходил в Калуге в пятый раз с 12 по 16 апреля, ТАСС выступил его главным информационным партнером. В этом году фестиваль посвятили героям космоса и 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, в конкурсную программу вошли около 100 фильмов из 30 стран, в том числе игровые, анимационные, документальные и полнокупольные.

Помимо конкурсных показов, зрителям были доступны лекции, мастер-классы и творческие встречи с космонавтами, кинематографистами, учеными, представителями космической отрасли. Также была представлена программа ретроспектив.

Фестиваль проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, госкорпорации "Роскосмос", Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина, Россотрудничества, правительства Калужской области, Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского, Ассоциации планетариев России и других общественных и коммерческих организаций.