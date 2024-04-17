Режиссер Дмитрий Хахуза назвал три причины успеха «Летучего корабля»

Киносказка «Летучий корабль» продолжает оставаться лидером российского кинопроката. За период с 11 по 14 апреля она собрала 93,4 миллиона рублей благодаря 293,8 тысячи зрителей по всей стране, что составляет 31% от всей кассы за выходные в России. Всего с момента выхода в прокат 21 марта фильм собрал уже 908,2 миллиона рублей. За месяц его посмотрели более 3 миллионов человек.

© runews24.ru

«Летучий корабль» снят по мотивам одноименного мультфильма 1979 года. В премьерный уик-энд фильм собрал 245 миллионов рублей, включая предпродажи, и стал лидером проката.

Собеседник издания Дмитрий Хахуза, режиссер-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия», автор телеграм-канала «Хахуза», в эксклюзивном интервью с корреспондентом RuNews24.ru высказал своё мнение о самой обсуждаемой киноленте и объяснил, почему наш зритель так хорошо принимает старые сказки на новый лад.

Эксперт отметил, что ошибочно предполагать, что если первоисточник хорош, то и его киноадаптацию примут с распростертыми объятиями. Хахуза сказал, что на его памяти есть много адаптаций, которые не снискали ни хороших отзывов критиков, ни любви зрителя.

«А что касается успешного проката фильма «Летучий корабль», то тут есть несколько причин.

Во-первых, это любовь российского зрителя к чему-то теплому и знакомому. Всегда приятно вновь погрузиться в детство и испытать эмоции, которые зритель испытывал при прочтении сказки когда-то давно.

Во-вторых, это ориентированность на детскую аудиторию. Фильм воспитывает зрителя, наглядно показывая «мораль сей басни», чему родители, уверен, только рады. И не будем забывать, что одних детей на сеанс не пускают, идут минимум вдвоем, а то и всей большой семьей. Большой плюс семейных фильмов.

В-третьих, российский кинематограф нашел себя в том исконном, что передать может только он. Русские народные сказки, басни, фольклор, который знаком только русскому человеку, никто другой не смог бы так искусно передать», — объяснил Дмитрий Хахуза.

Отметим, что на втором месте рейтинга — военная антиутопия «Падение империи» с Кирстен Данст и Кейли Спейни, которая в свой дебютный уикенд показала результат 54,9 миллиона рублей.

Третье место у приключенческого фильма «Артур, ты король» с Марком Уолбергом, собравшего еще 20,6 миллиона рублей.

На четвертом месте боевик «Манкимэн» с Девом Пателем в главной роли, собравший 15 миллионов рублей.

Фильм «Онегин» продолжает снижение и занимает пятую строчку с результатом 13,9 миллиона рублей за выходные.