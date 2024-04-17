Анна Чиповская и Владимир Яглыч на новых кадрах фильма «Любви не бывает?»

Карьеристка Катя (Аня Чиповская) больше не верит в любовь. Неожиданно в ее размеренную жизнь врывается сосед Саша (Владимир Яглыч), бабник и ловелас. Это знак судьбы или возможность отомстить? И можно ли перевоспитать самоуверенного сердцееда и не влюбиться в него?

© Кадры из фильма

Катя полностью разочаровалась в мужчинах. Саша не может и дня прожить без новой женщины. Случайность сделала их соседями, которым не ужиться вместе. Решив перевоспитать самоуверенного бабника, Катя использует все средства, чтобы превратить его жизнь в сущий кошмар. Однако игра с огнем может дорого обойтись, ведь от ненависти до любви — всего один шаг, даже если в любовь не веришь…

Аня Чиповская:

«Катя смешная и ранимая, при этом сильная и независимая, с хорошим чувством юмора. И она очень живая. Несмотря на все свои установки, на то, что сделала с ней жизнь, она всё равно верит в возможность лучшего, в любовь. Меня, как актрису, интересует очень многое и, в том числе, разные жанры. Мне нравится, когда можно немного поменять правила игры. Этим меня и зацепил сценарий нашего фильма. В истории о любви эта женщина, не хочет любви и боится её. Это не лирическая героиня каких-то карамельных историй, это живой человек, которого можно встретить в реальности. Со своими страхами, надеждами, целями. Мне показалось это важным».

Владимир Яглыч:

«Мой главный азарт был, наверное, связан с тем, чтобы переделать эту историю под человека уже с сединой в бороде, а не просто играть 16-летнего пацанёнка. Адаптировать эту историю таким образом, чтобы зритель поверил нам. Показать, что на самом деле те проблемы, которые встречаются в 20-летнем возрасте, никуда не деваются, я имею в виду любовные отношения, отношения мужчины и женщины, что на протяжении всей жизни мы потом так или иначе сталкиваемся с перипетиями судьбы».

Дата релиза: 1 мая 2024 г.