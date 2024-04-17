В «Аколите» хотят превзойти культовый бой на мечах с Дартом Молом из «Скрытой угрозы»

В недавнем интервью изданию Entertainment Weekly актриса Дафни Кин заявила, что в сериале «Аколит» хотят превзойти культовый бой на мечах с Дартом Молом в «Скрытой угрозе».

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Кин подчеркнула, что дуэль с Молом действительно можно назвать «самым культовым боем». Как именно его хотят превзойти, актриса не уточнила.

Мы хотим превзойти бой с Дартом Молом — самый культовый бой, на мой взгляд, в кинематографической вселенной «Звёздных войн». Это такой потрясающий бой. Мы все тоже были в восторге от битв на мечах. В этом явно есть какое-то мастерство.

Вместе с Кин в шоу сыграли Амандла Стенберг, Ли Джонджэ, Керри-Энн Мосс, Ребекка Хендерсон и многие другие.

Премьера шоу состоится 4 июня — в этот день выйдут сразу два эпизода.