В прокат выходит фантастическая военная драма «Блиндаж»‎

Фантастическая военная драма "Блиндаж", которая выходит в прокат 25 апреля, рассказывает о двух друзьях, русском и немце, которые случайно перенеслись на 80 с лишним лет назад и оказались на войне.

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Главные герои - это Сергей, врач скорой помощи, и его друг Пауль, который раньше перегонял машины в Россию из Германии. Так они и познакомились. У Пауля есть еще одно увлечение - антиквариат.

Он - "черный копатель": ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает их. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год и сталкивает лицом к лицу с бойцами, чьи имена они еще утром видели на могилах. Понимая, что они обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни.

Главные роли в фильме исполняют Александр Метёлкин и немецкий актер Даниэль Литтау, в карьере которого есть, помимо прочего, съемки в голливудской экшен-драме о Второй мировой "Охотники за сокровищами". Сценарий фильма написал Илья Куликов при участии Владимира Мединского и Олега Смирнова. Он - автор популярного молодежного сериала о путешественниках во времени "Чернобыль: Зона отчуждения", а также таких проектов, как "Перевал Дятлова", "Аванпост", "Полицейский с Рублевки", "Глухарь".

Основная часть съемок фильма "Блиндаж" прошла в лесах Псковской области, около поселка Ямм, где в сосновом бору были построены окопы и дзоты, а также воссоздано грандиозное сражение с участием десятков единиц техники и двух армий массовки, включая собак и лошадей.

"Полтора месяца мы рыли и обустраивали окопы. В Пскове во всех магазинах были выкуплены все гвозди - в день их у нас уходило по 10-12 кг. Строительство шло двумя командами по 30-35 человек: одна строила советские окопы, другая - немецкие. Гул бензопил не затихал с 9 утра до 7 вечера! И во всех декорациях у нас было использовано 2 тыс. джутовых мешков. Только на то, чтобы наполнить их опилками, ушло 10 дней", - рассказывает ассистент художника-постановщика Виталий Гисвайн.

Прямая речь

Илья Куликов, соавтор сценария:

"Я считаю, "Блиндаж" - важная история о дружбе и братстве. В фильме мне хочется подчеркнуть, что прошлое - это не мифическое пространство, в котором жили какие-то другие люди с какими-то другими ценностями. Нет! Те юноши и девушки ничем не отличались от нас сегодняшних, они так же, как и мы, хотели жить и любить, не выбирали обстоятельства, им тоже было страшно, но они не могли поступить иначе, и благодаря их выбору и мужеству живем мы все".

Марк Горобец, режиссер: