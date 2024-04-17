Фильмы из 35 стран мира представят на Байкальском кинофестивале

Режиссеры из 35 стран мира подали заявки на участие в Байкальском международном кинофестивале «Человек и природа» имени В. Г. Распутина. Всего жюри оценит 180 картин, сообщили в правительстве Иркутской области.

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«В этом году подача заявок на фестиваль регламентировалась значительно большим количеством требований, чем в прошлом. Организаторы пошли на это намерено, чтобы дать возможность отборочной комиссии из 180 фильмов отобрать три десятка лучших и с профессиональной точки зрения, и с позиции зрительского интереса», – пояснила программный директор Байкальского кинофестиваля «Человек и Природа» Елена Утробина.

Шорт-лист лучших фильмов жюри сформирует в июне. Сам фестиваль пройдет с 17 по 27 сентября. Кроме российских режиссеров, заявки на участие прислали представители Ирана, Испании, Италии, Румынии, Чехии, Австрии, Швейцарии, Франции, Португалии, США, Канады, Уругвая и Гвинеи-Бисау. Также есть ленты совместного производства России и США, Аргентины и Великобритании, России и Германии, Австралии и Марокко.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что талантливые дети из Пермского края вошли в состав жюри кинофестиваля «Медвежонок».