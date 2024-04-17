На Урале главными героями мультфильма стали его режиссер и водонапорная башня

А вы в мультике не снимались? На этот шуточный вопрос художник Алексей Рыжков вполне может ответить утвердительно, ведь он стал не только режиссером и художником-постановщиком, но и одним из героев анимационного фильма "Башня-барабашня" кинокомпании "29 февраля". Другие главные персонажи - маленькая девочка с богатым воображением и екатеринбургская водонапорная башня.

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Построенная в 1891 году, она успела поработать по прямому назначению - противопожарной водонапорной. Потом служила фотолабораторией при военном заводе и даже жилым домом два десятилетия. С 1995-го объект передали Музею истории Екатеринбурга. С 2018 года на первом этаже башни работает гостевой центр для туристов, на втором открыта музейная экспозиция.

По задумке сценариста Лидии Канашовой, про необычную судьбу исторического здания расскажут папа-историк и его дочь-фантазерка.

- Я нарисовал этого папу, он хорошо получился. Но понял: за год работы возненавижу его - и со свойственной мне скромностью изобразил себя - каким был лет 30 назад, - рассказывает Алексей Рыжков. - Мне говорили: ты разрушил драматургический стержень - конфликт между ученым-занудой и романтиком. А мне кажется, даже интереснее вышло, сложнее: противостояние двух романтиков, только один из них настоящий, а второй бывший, запуганный. И ближе к финалу фильма художник вспоминает, что тоже когда-то умел фантазировать!

Алексея Рыжкова с детства в мультиках в первую очередь привлекали не сюжет и смешные герои, а фон, пейзаж. Похоже, именно оттуда его художественный стиль, сочетающий реализм и условность. Здания на его картинах выглядят живыми: то милыми и трогательными, то нагловатыми и даже хулиганскими. В общем, так и просятся на экран! И допросились: сначала студенты-дизайнеры, а потом и аниматоры оживили несколько рыжковских картин. Но "Башня-барабашня" - совсем другая история, профессионально-киношная.

Четырнадцать месяцев команда трудилась над 10-минутным произведением

- Когда Алексей Федорченко с Дмитрием Воробьевым предложили мне возглавить проект, я поначалу отказывался. А потом подумал: может, больше не представится такой случай! И, похолодев от ужаса, согласился, - вспоминает художник.

Питчинг, презентация проекта перед инвестором, проходил в Москве, в Министерстве культуры. Окруженный другими претендентами, выпускниками ВГИКа и прочих вузов, Рыжков чувствовал себя неуютно, как персонаж старого мультфильма "Дед Мороз и лето" (и правда, похож!), и не очень рассчитывал на успех. Но барабашне дали зеленый свет.

- Да, тяжело будет, - вздохнул худрук проекта Алексей Краев, полистав раскадровку Алексея. Как в воду глядел! Хорошо, вокруг дебютанта собрались настоящие профи.

- Самое интересное началось, когда появились аниматоры. Я так считал: им нужно ставить задачи, а они должны точно их исполнять. Оказалось, мои сцены они совершенствуют и развивают, - говорит Рыжков. - У каждого аниматора свое амплуа. Кирилл склонен к цирковой эксцентрике, у него все получается гротескно и смешно. Ксения Устюжанинова - лирик, ее персонажи добрые и ласковые, обнимаются и вздыхают. Лена Сергеева гениально изображает воду.

И, конечно, без музыки Евгения Ханчина было бы совсем другое кино. Она помогла собрать воедино это приключение продолжительностью больше века, сконцентрированное в коротком мультике.

Четырнадцать месяцев команда трудилась над 10-минутным произведением. Споры, поиски и находки… Сценарий менялся несколько раз, рождались и исчезали эпизоды. Бывший Дед Мороз Рыжков уже напоминал себе другого героя - волка из "Ну, погоди!", который бежит впереди асфальтового катка. В общем, как говорится, закончить работу над мультфильмом невозможно - только остановить. И вот он готов. Кроме уже упомянутых персонажей, в нем присутствуют крокодил, единорог, инопланетяне и реальные обитатели башни.

- Не знаю, что у нас получилось. Посмотрел уже тысячу раз, - признается дебютант.

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