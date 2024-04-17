Какие наши фильмы покажут на 46-м Московском Международном кинофестивале

Организаторы 46-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) уже объявили программу. Российских фильмов в ней - более 20. Представлены во всех пяти конкурсах. Расскажем о части из них подробнее, чтобы стало ясно, о чем отечественное кино, представленное на главный фестиваль страны.

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В Основном конкурсе - одна российская картина "Пришелец", и к еще одной наша страна имеет отношение. Это фильм "Выжить в Мо...", режиссер Григоре Бекет. С него и начнем. Снят в копродукции Республики Молдовы, России и Румынии. Рассказывает о том, как иностранца, молодого парня, врача, заманивают на работу в Москву. Но, оказавшись в клинике, тот понимает, что не так он себе представлял свою карьеру. Иван Соснин, режиссер фильма "Пришелец", лучше всех в России умеет снимать доброе и трогательное кино. Даже отборщик программы короткого метра ММКФ Надежда Королева признавалась, что расплакалась, когда выбирала в программу другой фильм Соснина - "30 секунд", рассказывающий о больничных клоунах Артеме и Наташе, которые помогают онкобольной девочке Варе встретиться с мамой.

Картина же "Пришелец" - о слабослышащем дурачке Леше, который живет в уральской деревеньке. Однажды на пороге его дома появляется девочка Яна с другой планеты и полностью меняет жизнь всей деревни. В главных ролях Максим Стоянов и дебютантка Алена Мирошникова.

В конкурсе "Русские премьеры" все семь фильмов - отечественные. "Евгений Телегин" режиссера Виктора Тихомирова - это экранизация его же книги, написанной по следам "Евгения Онегина" Пушкина. Название книги "Евгений Телегин и другие", а события происходят в 1980-90-е годы среди молодых людей, увлеченных музыкой в целом и роком, в частности. Евгений Ткачук играет главную роль. Фильм "Лгунья" Юлии Трофимовой - тоже экранизация. В основе сценария - мировой бестселлер израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен, основанный на реальных событиях. История 17-летней Евы, которая обвинила известного в прошлом певца в сексуальном домогательстве и превратилась в "девочку, не побоявшуюся сказать правду". В главной роли - Лиза Ищенко.

Известный российский режиссер Владимир Котт назвал свою новую работу, как и классический фильм Клода Лелуша, - "Мужчина и женщина". Но история любви в картине не одна. Их - 7: фильм - альманах. В ролях Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин и другие. О глубоких чувствах рассказывает не менее известный режиссер Роман Михайлов. Его работа так и называется - "Надо снимать фильмы о любви". По форме - фильм в фильме. По сюжету российская съемочная группа приезжает в Индию снимать кино, но внезапно героев обуревают высокие чувства. Лента "Невада", режиссеры Анна Тюрина и Матиас Муса, - о женщине, муж которой оказался в психиатрической больнице с тяжелым диагнозом. А жить дальше - надо. Звезда картины - Ольга Лапшина, она играет свекровь главной героини.

Фильм "Семь черных бумаг" Анатолия Колиева привлекает в первую очередь тем, что худруком был заявлен известный режиссер Клим Шипенко. Картина про похоронные письма в 1942 году вдохновлена рассказом осетинского писателя Михаила Булкаты и личной историей деда режиссера - одного из немногих, кто вернулся в свое село с фронта.

Режиссер фильма "Хуже всех" Александра Кармаева - тоже дебютантка, как и Анатолий Колиев. Она в своей картине представляет историю девочки-блогера Ксюши Субботиной.

В конкурсе документального кино - четыре российские картины. Лента "Где мой дом?" режиссера Анны Бергер снята совместно с Финляндией. Ее герой Амаду, молодой чернокожий мужчина из Гвинеи, пытается устроить свою жизнь в Москве. Фильм "И жили они долго и счастливо, или Почему динозавры вымерли" Дарины Умновой - о девушке из российской провинции, которая пишет откровенную книгу обо всех своих влюбленностях. Фильм "Нелюбимка" - дебют. Картина режиссера Станислава Сорокина о музыкальной команде NILETTO стала документальным фильмом Свердловской киностудии, попавшим на ММКФ впервые за много лет. Зрители увидят путешествие команды в Екатеринбург и Свердловскую область - туда, где выросли участники группы.

Картина "Я иду домой" режиссера Владислава Рыткова расскажет о СВО. Это история заместителя командира разведвзвода. Его отца и сына, мирных людей, убили в 2014-м, он бросил все - хорошую работу, друзей - и уехал воевать. В 2023 году он освобождает Артемовск, выводя стариков, женщин и детей из-под обстрелов... В конкурсе Фестиваля стран БРИКС представлен российский фильм "Ненормальный" - режиссерский дебют известного актера Ильи Маланина. Фильм в марте этого года уже успел побывать на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске - именно он открывал киносмотр - и даже выйти в российский прокат.

"Ненормальный" - история, вдохновленная реальными событиями. В фильме рассказывается о судьбе мальчика Коли, который родился с тяжелейшим заболеванием, но благодаря системе гимнастики нового знакомого мамы, Юрия, и колоссальной любви к музыке смог побороть свой недуг и стать замечательным музыкантом.

Впереди у Коли - престижный конкурс пианистов в Китае, первое свидание и масса препятствий, преодолеть которые ему помогают целительная сила музыки и отцовской любви. В ролях Александр Яценко, Наталья Кудряшова и другие.