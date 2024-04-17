Премьера нового сезона культового сериала «Мосгаз» состоится в Сети

Премьера нового сезона культового ретро-детектива Первого канала "Мосгаз" - "Дело № 10: Метроном" состоится в Сети. Когда сериал появится на Первом канале, будет объявлено дополнительно.

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Сериал очень полюбился зрителям. Однако главная интрига нового сезона в том, появится ли в нем герой Андрея Смолякова - майор Черкасов. И это повод, чтобы смотреть продолжение.

Действие сериала разворачивается в 1982 году в Москве, где сотрудники МУРа расследуют очередное запутанное дело. В новом сезоне "Мосгаза" в МУРе происходят большие перемены. Бессменные помощники Черкасова Соня Тимофеева (Марина Александрова), Алексей Гаркуша (Алексей Бардуков) и Егор Осадчий (Александр Голубев) теперь сами по себе, а амбициозный майор Виктор Ковалев (Андрей Мерзликин) пытается занять пустующее место руководителя оперативной группы.

Тем временем в Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник "Москонцерта" Андрей Гринякин. Все указывает на то, что кто-то пытается замять это дело. Соня Тимофеева втайне от всех начинает вести свое расследование. Понять, что происходит в "Москонцерте", пытается и Ковалев. Подпольную деятельность организации явно покрывают влиятельные люди…

В "Деле № 10: Метроном" появятся новые яркие герои, которые сыграли Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Федор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов, Евгений Антропов, Виктория Агалакова, Павел Юдин и другие.

Над многосерийным фильмом, как и раньше, работала студия "Русский проект". Продюсеры - Константин Эрнст ("Мосгаз", "Угрюм-река", "Таинственная страсть", "Куприн") и Денис Евстигнеев ("Мосгаз", "Угрюм-река", "Таинственная страсть", "Куприн").

Съемки новых эпизодов вновь проходили под руководством режиссера Евгения Звездакова. Он отлично знаком с проектом, ведь с этой же командой работал над тремя предыдущими сезонами "Мосгаза": "Паук", "Шакал" и "Последнее дело майора Черкасова". Сценарий написали Михаил Зубко ("Последнее дело Черкасова", "Непослушник", "Кентавр", "Happy end") и Анастасия Рогова.

Первая серия выйдет 29 апреля в онлайн-кинотеатре Okko.

Прямая речь

Евгений Звездаков, режиссер:

"Будет во всех смыслах новый сезон "Мосгаза", не похожий на все остальные. "Дело № 10: Метроном" - это больше психологический детектив. И я бы даже назвал его музыкальным детективом, так как одно из важных мест действия истории - закрытый клуб "Арлекино", куда были вхожи партийный боссы и московская богема. Игорь Золотовицкий играет директора этого заведения. Он же возглавляет "Москонцерт". Для съемок знакового места мы специально выстроили декорации, получилось достаточно ярко. У нас будет много музыкальных номеров в этом клубе, было очень интересно над этим поработать. Хотелось бы еще отметить нашу новую главную героиню Машу, ее играет Ольга Лерман. Она была в прошлом сезоне, и это большая удача, что она осталась в сериале. Аналитические способности и навыки врача-психиатра ее героини помогают давно знакомым зрителям героям в расследовании сложного дела".

Андрей Мерзликин, актер:

"Я обжился уже в сериале, все мои коллеги - мои друзья. Поэтому с радостью перешел из 9-го сезона в 10-й. Всю линейку проекта выделяет фанатичная преданность своему делу основных героев. В новом сезоне будет показано прекрасное время - это время становления альтернативной музыки и подпольных рок-клубов. С одной стороны, я улыбаюсь, когда играю следователя, который борется с нелегальными концертами, с другой стороны, я сам на них вырос и формировался. Особая радость, что у нас будут кадры, на которых можно увидеть молодых будущих рок-легенд, таких как Слава Бутусов, например. Знаменитый клуб "Арлекино" - легендарное место. В "Метрономе" появятся Игорь Золотовицкий и Сергей Шакуров, конечно, это большой и особый подарок зрителям".

Справка "РГ"

Серия детективов о майоре Черкасове состоит из циклов: "Мосгаз" (2012), "Палач" (2014), "Паук" (2015), "Шакал" (2016) и "Операция "Сатана" (2018), "Мосгаз". Новое дело Черкасова ("Формула мести") (2019), "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова" ("Катран") (2020), "Мосгаз. Дело № 8. Западня" (2021), "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" (2023). "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" занял первое место в топ-10 лучших отечественных сериалов по версии зрителей КиноMail.ru за первую половину 2023 года.