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Премьера нового сезона культового сериала "Мосгаз" состоится в Сети

Премьера нового сезона культового ретро-детектива Первого канала "Мосгаз" - "Дело № 10: Метроном" состоится в Сети. Когда сериал появится на Первом канале, будет объявлено дополнительно.

Премьера нового сезона культового сериала «Мосгаз» состоится в Сети
© Российская Газета

Сериал очень полюбился зрителям. Однако главная интрига нового сезона в том, появится ли в нем герой Андрея Смолякова - майор Черкасов. И это повод, чтобы смотреть продолжение.

Действие сериала разворачивается в 1982 году в Москве, где сотрудники МУРа расследуют очередное запутанное дело. В новом сезоне "Мосгаза" в МУРе происходят большие перемены. Бессменные помощники Черкасова Соня Тимофеева (Марина Александрова), Алексей Гаркуша (Алексей Бардуков) и Егор Осадчий (Александр Голубев) теперь сами по себе, а амбициозный майор Виктор Ковалев (Андрей Мерзликин) пытается занять пустующее место руководителя оперативной группы.

Тем временем в Москве прямо во время выступления погибает известный эстрадный артист и сотрудник "Москонцерта" Андрей Гринякин. Все указывает на то, что кто-то пытается замять это дело. Соня Тимофеева втайне от всех начинает вести свое расследование. Понять, что происходит в "Москонцерте", пытается и Ковалев. Подпольную деятельность организации явно покрывают влиятельные люди…

В "Деле № 10: Метроном" появятся новые яркие герои, которые сыграли Игорь Золотовицкий, Сергей Шакуров, Федор Лавров, Артур Ваха, Эдуард Чекмазов, Евгений Антропов, Виктория Агалакова, Павел Юдин и другие.

Над многосерийным фильмом, как и раньше, работала студия "Русский проект". Продюсеры - Константин Эрнст ("Мосгаз", "Угрюм-река", "Таинственная страсть", "Куприн") и Денис Евстигнеев ("Мосгаз", "Угрюм-река", "Таинственная страсть", "Куприн").

Съемки новых эпизодов вновь проходили под руководством режиссера Евгения Звездакова. Он отлично знаком с проектом, ведь с этой же командой работал над тремя предыдущими сезонами "Мосгаза": "Паук", "Шакал" и "Последнее дело майора Черкасова". Сценарий написали Михаил Зубко ("Последнее дело Черкасова", "Непослушник", "Кентавр", "Happy end") и Анастасия Рогова.

Первая серия выйдет 29 апреля в онлайн-кинотеатре Okko.

Прямая речь

Евгений Звездаков, режиссер:

"Будет во всех смыслах новый сезон "Мосгаза", не похожий на все остальные. "Дело № 10: Метроном" - это больше психологический детектив. И я бы даже назвал его музыкальным детективом, так как одно из важных мест действия истории - закрытый клуб "Арлекино", куда были вхожи партийный боссы и московская богема. Игорь Золотовицкий играет директора этого заведения. Он же возглавляет "Москонцерт". Для съемок знакового места мы специально выстроили декорации, получилось достаточно ярко. У нас будет много музыкальных номеров в этом клубе, было очень интересно над этим поработать. Хотелось бы еще отметить нашу новую главную героиню Машу, ее играет Ольга Лерман. Она была в прошлом сезоне, и это большая удача, что она осталась в сериале. Аналитические способности и навыки врача-психиатра ее героини помогают давно знакомым зрителям героям в расследовании сложного дела".

Андрей Мерзликин, актер:

"Я обжился уже в сериале, все мои коллеги - мои друзья. Поэтому с радостью перешел из 9-го сезона в 10-й. Всю линейку проекта выделяет фанатичная преданность своему делу основных героев. В новом сезоне будет показано прекрасное время - это время становления альтернативной музыки и подпольных рок-клубов. С одной стороны, я улыбаюсь, когда играю следователя, который борется с нелегальными концертами, с другой стороны, я сам на них вырос и формировался. Особая радость, что у нас будут кадры, на которых можно увидеть молодых будущих рок-легенд, таких как Слава Бутусов, например. Знаменитый клуб "Арлекино" - легендарное место. В "Метрономе" появятся Игорь Золотовицкий и Сергей Шакуров, конечно, это большой и особый подарок зрителям".

Справка "РГ"

Серия детективов о майоре Черкасове состоит из циклов: "Мосгаз" (2012), "Палач" (2014), "Паук" (2015), "Шакал" (2016) и "Операция "Сатана" (2018), "Мосгаз". Новое дело Черкасова ("Формула мести") (2019), "Мосгаз. Новое дело майора Черкасова" ("Катран") (2020), "Мосгаз. Дело № 8. Западня" (2021), "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" (2023). "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" занял первое место в топ-10 лучших отечественных сериалов по версии зрителей КиноMail.ru за первую половину 2023 года.

Фильмы и сериалы
Шакал
Палач
Паук
Евгений Антропов
Виктор Ковалев
Виктория Агалакова
Артур Ваха
Евгений Звездаков
Соня Тимофеева
Денис Евстигнеев
Эдуард Чекмазов
Алексей Бардуков
Павел Юдин
Федор Лавров
Игорь Золотовицкий
Константин Эрнст
Ольга Лерман
Сергей Шакуров
Марина Александрова
Андрей Смоляков
Андрей Мерзликин
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