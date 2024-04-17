Вышел трейлер сериала о борьбе с бандеровцами «Операция "Карпаты"»

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал трейлер сериала "Операция "Карпаты".

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В центре сюжета исторического детектива - два непримиримых врага, оперативник-лейтенант Вороновский и вор-рецидивист Чума, которые после трагической гибели опытнейшего внедренца майора Леснова вынуждены вместе пойти на сложнейшее задание. Им необходимо проникнуть в бандподполье ОУН-УПА (запрещены в РФ), чтобы предотвратить крупные теракты против советских и партийных деятелей, внутренних войск и местного населения. Время и место действия - 1949 год, Карпаты. Сюжет основан на реальных событиях.

Главные роли исполнили Владимир Веревочкин ("Летчик", "Игра на выживание"), Александр Лойе ("Зверобой", "Челюскин. Первые"), Олег Фомин ("ГДР", "СМЕРШ. Продолжение"), Мария Лисовая ("СМЕРШ. Продолжение") и Екатерина Волкова ("Начальник разведки").

Сценарист - Андрей Житков, автор шпионской политической драмы "ГДР" и криминального детектива "Зло". Режиссер - Олег Фомин ("СМЕРШ", "Штрафник", "День выборов").

Премьера - 25 апреля, когда сразу выйдут все 8 серий. Позже на РЕН ТВ состоится телепремьера.