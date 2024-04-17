По новогодней сказке «Рождественский поросенок» Джоан Роулинг снимут фильм

Как сообщает издание Variety, стартовало производство ещё одной экранизации произведений Джоан Роулинг. На этот раз речь идёт о повести «Рождественский поросёнок» — она получит адаптацию в виде полнометражного фильма. Сейчас производство находится на очень ранней стадии: за проектом пока не закреплена даже продюсерская компания.

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«Рождественский поросёнок» рассказывает историю мальчика Джека, который в канун Рождества теряет свою любимую игрушку — поросёнка по имени Пок. Ребёнок отправляется в неизведанную страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти своего лучшего друга.

Оригинальная повесть вышла в 2021 году и получила в целом положительные отзывы от критиков и читателей. Сама Роулинг отмечала, что на создание произведения её вдохновили игрушки-свинки её ребёнка.