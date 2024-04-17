Вышел трейлер комедии «Чистильщик бассейнов» на русском языке

В середине марта выходил тизер комедийного детектива «Чистильщик бассейнов» с Крисом Пайном и Дэнни Де Вито в главных ролях. А сегодня вышел полноценный трейлер, ещё и на русском языке.

© Кадр из фильма «Чистильщик бассейнов»

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат VERTICAL.

Картина рассказывает о чистильщике бассейнов Даррене. Он работает в престижном районе Лос-Анджелеса и оказывается втянут в крупный заговор, когда клиентка поручает ему расследовать дело о некоей сделке. Однако на пути главного героя встают коррумпированные чиновники, воротилы из Голливуда и другие не самые приятные люди.

Ещё в каст вошли Дженнифер Джейсон Ли, Аннетт Беннинг и другие. Режиссёром выступил сам Крис Пайн.

Картина получит официальный прокат в России. Премьера состоится 9 мая.