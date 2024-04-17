Авторы «Головоломки 2» вдохновлялись сценами из триллера «Неограненные алмазы» от Netflix

Создатели грядущего мультфильма «Головоломка 2» дали большое интервью изданию Polygon. В нём авторы рассказали о производстве картины и поделились источниками вдохновения.

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Как сообщил оператор Адам Хабиб, на сиквел знаменитой картины большое влияние оказал триллер «Неогранённые алмазы» с Адамом Сэндлером. Авторы вдохновлялись сценами тревоги из ленты, симулируя эффекты ручной камеры, глубокого фокуса и широкоугольных объективов. Таким образом авторы пытались передать чувства главной героини, когда в её голове появилась эмоция Тревожность.

Премьера «Головоломки 2» состоится 14 июня. Лента расскажет о подростковом периоде Райли Андерсон: к Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости появятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.