Вышел первый трейлер сериала об Олимпиаде-80 «Игры»

"Кинопоиск" представил первый тизер-трейлер сериала "Игры", который расскажет об организации московской Олимпиады в 1980 году.

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Сюжет разворачивается в конце 70-х годов. В центре сюжета оказывается сын советского функционера Игорь Зорин, которого отправляют работать волонтёром в оргкомитет Олимпиады. Там ему предстоит работать под начальством принципиальной и бескомпромиссной Ирины Светловой, которая никому не готова делать поблажки. Вместе им предстоит организовать Олимпиаду и стать участниками уже политических игр.

Шоураннер - Александра Ремизова, известная по "Триггеру" и "Нулевому пациенту". Режиссёр - Евгений Стычкин.

В ролях: Григорий Верник, Мария Карпова, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Павел Майков, Леонид Каневский. Юрий Стоянов сыграл Леонида Ильича Брежнева, его мы видим в этом образе в тридцатисекундном ролике.

Премьера намечена на лето этого года.