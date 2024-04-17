Премьера фильма о маршале инженерных войск СССР Аганове состоится в Музее Победы

Премьера документального фильма "Инженер Победы. Маршал Аганов", посвященного маршалу инженерных войск СССР, руководителю работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Сергею Аганову, пройдет 19 апреля в Музее Победы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

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"19 апреля в Музее Победы состоится премьера документального фильма "Инженер Победы. Маршал Аганов". Документальная драма посвящена самому засекреченному советскому военачальнику маршалу инженерных войск, одному из руководителей работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Сергею Аганову", - говорится в сообщении.

Авторами сценария и режиссерами фильма стали Олег Массарыгин и Вага Вартанян.

В мероприятии примут участие около 450 человек. Среди почетных гостей - ученики маршала генерал-лейтенанты инженерных войск Николай Топилин и Николай Антоненко, а также Герои России полковники Рафик Ихсанов и Владимир Захаров.

О маршале

Аганов родился 4 июня 1917 года в Астрахани. Военную службу начал в сентябре 1938 года, поступив в Московское военно-инженерное училище. С первых дней Великой Отечественной войны и до конца 1942 года он находился в действующей армии, пройдя путь от командира саперной роты до помощника начальника штаба инженерных войск 54-й армии. В 1942 году Аганов получил назначение в штаб инженерных войск Красной армии.

В 1947 году Аганов поступил на заочный факультет Военной академии имени М. В. Фрунзе, а затем окончил Военную академию Генштаба. В 1974 году Аганов возглавил Военно-инженерную академию, а через год был назначен начальником инженерных войск Министерства обороны СССР.

В 1980 году Аганову было присвоено звание маршала инженерных войск.

При ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возглавлял Оперативную группу командования инженерных войск.

Аганов умер 1 февраля 1996 года, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.