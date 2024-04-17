В России покажут отреставрированную версию «Техасской резни бензопилой»

В кинотеатрах России покажут отреставрированную версию культового слэшера «Техасская резня бензопилой». Дистрибьютором картины выступит студия «Иноекино». Прокат ленты стартует 23 мая.

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Отмечается, что отреставрированная версия была повышена до 4K-разрешения. Согласно синопсису, главные герои решают навестить старую ферму, где жил их дедуля. Однако по соседству находится ещё один участок, внешне довольно неприятный — он украшен предметами, сделанными из кожи и костей людей и животных, а в доме живёт жуткая семейка рабочих скотобойни.

В фильме снялись Мэрилин Бёрнс, Аллен Дэнзигер, Пол А. Партэйн, Уильям Вэйл, Тери МакМинн, Эдвин Нил, Джим Сидоу, Гуннар Хансен, Джон Дуган, Роберт Куртин и другие. Режиссёром выступил Тоуб Хупер.

Оригинальная премьера «Техасской резни бензопилой» состоялась в далёком 1974 году. С тех пор картина получила статус культовой.

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