У комедии «Бывший в помощь» появился постер

Опубликован постер фильма "Бывший в помощь", главные роли в котором исполнили Роман Курцын и Вячеслав Чепурченко. Картина выходит в прокат 27 июня. Ранее комедия обзавелась трейлером (18+).

© Кадр из фильма "Бывший в помощь"

Роман Курцын ("Квест", "Бременские музыканты") играет каскадера и сотрудника автосалона. Одним из покупателей нового автомобиля становится жених его бывшей возлюбленной в исполнении Вячеслава Чепурченко ("Чумовой новый год", "Жуки"). Герой Курицына устраивает парочке такой тест-драйв авто, что его экс-невеста теряет память, и единственный способ вернуть все, как было - пожить втроем.

© КароПрокат

В фильме также снимались: Ирина Безряднова, Ян Цапник, Ксения Кутепова и Маргарита Аброськина.