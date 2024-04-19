Критики разгромили «Мятежную Луну 2» Зака Снайдера

Журналисты опубликовали обзоры фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» — сиквела фантастической ленты Зака Снайдера. Рецензии появились одновременно с релизом ленты в онлайн-кинотеатре Netflix, хотя отзывы о первой части появились за неделю до её премьеры.

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По сложившейся традиции критики разгромили новую картину от режиссёра «Хранителей». На агрегаторе Metacritic средняя оценка «Мятежной Луны 2» составляет 38 баллов из 100 — на уровне первого фильма. Журналисты назвали продолжение разочаровывающим финалом истории, критикуя сюжет, отсутствие какого-либо развития персонажей и даже экшен-сцены.

Некоторые отзывы критиков на «Мятежную Луну 2»

«Мятежную Луну» не стоило делить на две части. Вероятно, можно было бы обойтись и нулём. Но как игровая площадка для любимого Снайдером замедления времени и других приёмов это безобидное, а иногда и приятно странное развлечение. Вторая часть космической оперы Зака ​​Снайдера представляет собой непродуманное завершение ранее протоптанной истории с неубедительными персонажами и тусклыми экшен-сценами. Проблемы первой части в «Мятежной Луне» никуда не делись — и в каком-то смысле их стало только больше. Если этот катастрофически скучный фильм не станет финалом «Мятежной Луны», то больше ничто не сможет встать у неё на пути.

Премьера фильма «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» состоялась 19 апреля на Netflix. Ленту можно посмотреть с русскими субтитрами.