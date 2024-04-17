Кинокритик связал интерес к экранизации мультиков с эффектом «Чебурашки»

Интерес россиян к экранизации мультфильмов и сказок связан с ностальгией по детству и успехом фильма «Чебурашка», рассказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его мнению, россияне понимают, что эта фишка пока работает. В то же время он отметил, что российским продюсерам нужно лучше работать над созданием кино, основанного на современных трендах

© Кадр из фильма «Чебурашка»

Все ломанулись после «Чебурашки». Пока эта матрица работает хорошо. Получается замкнутый круг добра и успеха, но скорее всего он сузится. Наши продюсеры хорошо обладают культурой обезьянничества, но плохо обладают культурой создания ноу-хау даже внутри определенных трендов, а это необходимо, — отметил Шпагин.

Ранее Шпагин выразил надежду, что фильм «Волшебник Изумрудного города» будет «не такой глупостью», как «По щучьему велению» и «Бременские музыканты». Кинокритик добавил, что «Волшебник Изумрудного города» является западной сказкой, из которой можно сделать любое фэнтези, даже перенести в русские реалии.

Как отметил Шпагин, опираясь на отзывы, «Бременские музыканты» никому особо не понравились. По его мнению, это «кошмарный ужас, дичь и отрыжка гламура 2010-х».