Памела Андерсон сыграет в ремейке фильма «Голый пистолет»

Памела Андерсон вспомнила о своём актёрском амплуа и появится в новом составе ремейка всеми любимой комедии «Голый пистолет». Премьера фильма запланирована на 18 июня 2025 года. А место Лесли Нильсена займёт Лиам Нисон. За дистрибуцию картины взялась студия Paramount, а режиссёрское кресло займёт Акиве Шаффер. Он также выступит в роли исполнительного продюсера и соавтора сценария. Вместе с ним за продюсирование будет отвечать Сет МакФарлейн.

Оригинальный «Голый пистолет» увидел свет ещё в 1988 году. В центре сюжета история полицейского Фрэнка Дребина, который борется с международным заговором и встаёт на защиту королевы Елизаветы II. Неужели теперь под угрозой окажется Карл?