«Память» Мишеля Франко выходит в прокат 2 мая

2 мая в российский прокат выходит драма «Память» режиссера Мишеля Франко с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом в главных ролях. Фильм расскажет о паре, которая на фоне фоне психологических травм и проблем с памятью пытается построить отношения.

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Ввиду небольшого бюджета фильма, сопродюсеры Франко опасались звездного статуса Джессики Честейн, незадолго до начала съемок награжденной «Оскаром» за лучшую женскую роль в фильме «Глаза Тэмми Фэй». Однако Франко настоял на своем. Джессика Честейн отметила:

«В нем нет ни единого клише. Сначала можно подумать, что это история о мести угнетенной женщины своему обидчику в духе #MeToo, но Мишель избежал очевидностей. Чем дальше я продвигалась по сценарию, тем яснее понимала, что это история об исцелении».

Премьера «Памяти» состоялась 8 сентября 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале, на котором Питер Сарсгаард был награждён кубком Вольпи за лучшую мужскую роль. Съемки фильма заняли шесть месяцев и прошли в Нью-Йорке в обстановке строгой секретности. По просьбе режиссера, сценариста и продюсера фильма Мишеля Франко актеры и члены съемочной группы не раскрывали подробностей сюжета представителям прессы.