Вышел трейлер финального сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»

В сети появился трейлер третьего и финального сезона сериала Netflix «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами», в котором анонсируется эпичное завершение истории.

© Кадр из фильма

Гас в поисках своей матери вместе с друзьями отправляется на Аляску. Люди, которых он встретит и события, которые произойдут, определят будущее всех людей и гибридов.

Все серии станут доступны 6 июня.

Главные роли исполняют Кристиан Конвери, Нонсо Анози, Адиль Ахтар, Стефания Оуэн, Даня Рамирес, Ализа Веллани. В третьем сезоне каст пополнила Келли Мари Трэн.

Сериал является адаптацией серии комиксов Vertigo, дочернего подразделения DC Comics. История рассказывает о мальчике с врожденной аномалией. Юный полуолень стремится найти себе подобных гибридов и спастись в постапокалиптическом мире, который еще не отошел от эпидемии. Долгое время Гас скрывался в лесу со своим отцом, но после его смерти, ребенку пришлось оставить безопасные места и отправиться в рискованное исследование мира.

Исполнительными продюсерами выступили Роберт Дауни мл. и его супруга Сьюзан Дауни.