Мы живем в эпоху инклюзивной красоты и огромного разнообразия типажей. И если раньше главную героиню могла сыграть, как правило, только классическая красавица, то сейчас этих рамок не существует. Кино и сериалы сейчас все больше отражают реальную жизнь и реальных людей и снимаются на самые различные темы. «Вечерняя Москва» узнала у киноагента, основательницы актерского агентства Натальи Гнеушевой, какие типажи сейчас востребованы в российском кино.

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По ее словам, тенденция появления новых типажей на экранах начала активно развиваться пять лет назад. А на сегодняшний день новых лиц стало очень много.

— Это замечательно. Возможно, в этом заслуга популяризации профессии актера. Также и то, что из блогосферы инфлюенсеры начинают заниматься актерским мастерством и больше сниматься. Например, если раньше школьников зачастую играли более взрослые актеры, то сейчас у нас огромное количество очень талантливых юных ребят, подростков, — рассказала она.

Также не стоит забывать, что ранее информация о кастингах была менее доступной. Но на данный момент благодаря соцсетям, видеохостингам, медиа все больше людей имеют шанс стать частью киноиндустрии, отметила эксперт.

Специалист подчеркнула, что самый выигрышный типаж — это быть собой. Не нужно соответствовать чьим-то ожиданиям.

— Актер, который не носит маску, чувствует себя комфортно и органично. Это позволит режиссеру разглядеть именно вашу органичность, и он будет знать, как с ней работать. Например, если сказать актрисе, что у нее комедийный типаж, то она из года в год будет пытаться ему соответствовать. За этой самой подачей в нужный момент режиссер на кастинге может не разглядеть в этой актрисе драматическую героиню. А она там, может, есть, и очень талантливая. И девушка может мечтать о подобной роли, но ей кто-то когда-то сказал, что это не ее, и она загнала себя в рамки, мешающие развиваться карьере и таланту, — считает Гнеушева.

Как говорит киноагент, точно не стоит загонять себя в рамки какого-то одного определенного типажа. Тенденциям на разноплановость активно следуют и голливудские актеры.

— Посмотрите на таких актеров, как Леонардо ДиКаприо, Мэттью Макконахи, Кристиан Бейл. Последний вообще какой-то рекордсмен по части внешних трансформаций ради роли. И вот уж он точно никогда не следовал какому-то одному типажу. Из недавних громких примеров — это Райан Гослинг. Его все привыкли видеть либо героем, либо героем-любовником, либо и первым, и вторым в одном флаконе. И вдруг он появился на экранах в роли Кена. И это стопроцентно станет одной из главных ролей в его карьере. Если говорить об актрисах, здесь все то же самое. Дженнифер Энистон получила огромную известность благодаря роли в комедийном ситкоме «Друзья», а сейчас играет очень сильную драматическую героиню в «Утреннем шоу», — напомнила собеседница «ВМ».

Среди российских актеров также много разноплановых, например, Никита Ефремов. Он может сыграть и маньяка, и хакера, и учителя, и простого влюбленного парня. Также Анна Михалкова, одинаково прекрасно справляющаяся и с комедийными, и с драматическими ролями, заявила эксперт.

По ее мнению, деление на типажи — это, скорее, стереотип. Стоит сфокусироваться не на типаже, а на развитии и прокачивании собственных талантов и профессиональных скиллов.