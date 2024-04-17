Режиссер Бурнашев предсказал рекордные сборы фильму «Карина»

Режиссер фильма «Карина» Марианна Сиэгэн — самадостаточный продюсер с большим опытом, замечательно, что ее дебют в качества режиссера снискал признание зрителей, сказал НСН Степан Бурнашев.

© кадр фильма «Карина», Марианна Сиэгэн, 2024 год

Фильм «Карина» — замечательная жизнеутверждающая история, которую ждут не только рекордные сборы, но и призы на кинофестивале. Об этом в интервью НСН заявил режиссер фильма "Айта" Степан Бурнашев, которому Минкультуры отказало в прокатном удостоверении.

Ранее сообщалось, что фильм «Карина» режиссёра Марианны Сиэгэн собрал за первые выходные проката более 12,7 млн рублей. По сведениям Telegram-канала «Онлайн-Якутия», это абсолютный рекорд в истории якутского кино. Бурнашев подтвердил, что фильм ждут рекордные сборы в прокате.

«У “Карины” есть потенциал для российского проката. Это жизнеутверждающая история, которую ждут рекордные сборы. Я сам планирую посмотреть этот фильм в следующие выходные и уверен, что создатели картины не останутся без призов на фестивалях», — сказал Бурнашев.

Режиссер отметил, что лично знаком с Марианной Сиэгэн.

«Она самодостаточный продюсер с большим опытом. Отрадно, что ее режиссерский дебют снискал такой успех у зрителей. Желаю ей еще больших достижений, но совместных проектов у нас не планируется», — добавил кинематографист.

Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что текущий год может быть успешным для российского кинопроката, есть шанс, что кассовые сборы в 2024 году побьют рекорд по итогам прошлого года.