Что известно о втором сезоне «Короля и Шута» и фильме «Король и Шут. Как в старой сказке»

Сериал «Король и Шут» стал хитом 2023 года и, возможно, получит продолжение. Уже появились новости о том, что создатели работают над полнометражной историей о панк-группе. Прежде режиссер Рустам Мосафир говорил, что готов снять второй сезон о сказочном мире — параллельной вселенной, где разворачиваются действия песен «Короля и Шута». «Лента.ру» рассказывает, что известно о втором сезоне сериала и фильме «Король и Шут. Как в старой сказке», а также каким может быть сюжет продолжения.

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Фильм «Король и Шут. Как в старой сказке»

О возможном продолжении сериала «Король и Шут» стало известно в конце марта 2024 года. Telegram-канал «Новости кинопроизводства» написал, что на экраны выйдет полнометражный фильм, и привел его название — «Король и Шут. Как в старой сказке».

Режиссером фильма «Король и Шут. Как в старой сказке» заявлен Рустам Мосафир, сценаристами — Рустам Мосафир и Александр Бузин. Они же участвовали в создании первого сезона сериала, но главным сценаристом проекта был Дмитрий Лемешев.

Подтверждения или опровержения новости о работе над фильмом «Король и Шут. Как в старой сказке» не было. Однако страницы картины с таким названием на «Кинопоиске» нет.

Древнерусское фэнтези Рустама Мосафира

До сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир работал над сериалами «Гусар», «Розыск 2», «#Яжотец». Он также снял фильмы «Беглецы» и «Скиф» — последний из них сделан в жанре древнерусского фэнтези.

В той же стилистике выполнена половина сериала «Король и Шут» — сюжетная линия, в которой фронтмены группы Михаил Горшенев (Горшок) и Андрей Князев (Князь) в сказочной стране идут спасать Принцессу. После выхода сезона эту линию смонтировали и выпустили как полнометражный фильм «Король и Шут: Сказка о Горшке и Князе».

Вероятно, в жанре древнерусского фэнтези будут и предстоящие картины Мосафира. Среди его грядущих работ на «Кинопоиске» указаны фильмы и сериалы «Лукоморье», «Руслан и Людмила», «Шаман», «Коловрат: Восхождение» и «Коловрат: Дорога в бессмертие».

История названия «Как в старой сказке»

«Как в старой сказке» — название альбома группы «Король и Шут», вышедшего в 2001 году. Это пятая студийная пластинка коллектива, куда вошли несколько самых известных песен группы: «Проклятый старый дом», «Воспоминания о былой любви», «Тайна хозяйки старинных часов».

Фраза «Как в старой сказке» звучит и в самой песне «Воспоминания о былой любви». Ее сюжет рассказывает о загадочном хозяине замка, который потерял возлюбленную. После этого он начал приводить в свой дом напоминающих ее прекрасных девушек, расправляться с ними и превращать их в восковые фигуры. Такой сюжет вполне вписывается в концепцию страшной панк-сказки, показанной в первом сезоне сериала «Король и Шут».

Название «Как в старой сказке» также носит книга Александра Балунова (Балу) — сооснователя и бывшего бас-гитариста группы. Это подарочное издание, в котором Балунов собрал главы из других книг о «Короле и Шуте», а также опубликовал новые материалы и фотографии.

Второй сезон сериала «Король и Шут»

Авторы сериала «Король и Шут» официально не объявляли о планах на продолжение или второй сезон. Но режиссер Рустам Мосафир допускал такую возможность. В подкасте «Кинопоиска» он сказал, что сказочный мир из песен группы открывает большой простор для продолжения сериала.

На прямой вопрос, будет ли второй сезон, он ответил:

«Может быть. На самом деле, набор персонажей и набор того, что можно придумать, как можно дальше развивать эту историю, имея развитый фэнтезийный мир, дает определенную свободу, и можно дальше продолжать. Есть там всякие Marvel и все такое, а вот наш Marvel».

Продолжение сериала подтвердил и актер Влад Коноплев, сыгравший Андрея Князева.

«Создатели давно мне говорили об этом. Это даже сказано в фильме о фильме», — сказал Коноплев.

При этом актер не знает, когда начнутся съемки и будет ли он участвовать во втором сезоне «Короля и Шута».

Дата выхода второго сезона сериала «Король и Шут» неизвестна. Информации о начале съемок тоже не появлялось.

Где смотреть сериал «Король и Шут»

Сериал «Король и Шут» — эксклюзив онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Первый сезон выходил на этом стриминговом сервисе по одной серии в неделю со 2 марта по 13 апреля 2023 года. Специальный эпизод под названием «Сказка о Горшке и Князе» появился в сети 7 августа 2023 года.

В 2023 году сериал о жизни Горшка и Князя занял первое место в топ-20 фильмов и сериалов на «Кинопоиске» и стал самым популярным проектом сервиса. Его посмотрели более 4,3 миллиона подписчиков.

Сюжет сериала «Король и Шут»

Осторожно! Дальше будут спойлеры к сериалу «Король и Шут»

Сериал «Король и Шут» рассказывает о фронтменах легендарной группы — Горшке и Князе. Первый сезон разделен на две сюжетные линии, которые перекликаются и сплетаются друг с другом.

События в реальном мире отражают творческий путь Михаила Горшенева и Андрея Князева. Они знакомятся в юношестве, собирают группу, добиваются первых успехов, становятся популярны, переживают раскол в группе, наркотическую зависимость Горшенева и в итоге его смерть.

Это биографическая история, в которой появляются персонажи, чьими прототипами стали реальные люди, связанные с группой: жены и родственники Горшенева и Князева, другие участники легендарной группы, журналисты «Нашего радио» и многие другие.

События в сказочном мире — это приключения Горшка и Князя, альтер-эго музыкантов. С одной стороны, это вымышленные герои, которые всю жизнь прожили в сказке, а с другой — это все те же реальные Горшок и Князь, с присущими им характерами и творческими талантами. Они отправляются в дорогу, чтобы спасти принцессу от злого колдуна и по пути встречают персонажей песен «Короля и Шута». События в сказочном мире рифмуются с тем, что происходит с группой в реальности.

Первый сезон заканчивается смертью Михаила Горшенева, который на протяжении всего сериала с переменным успехом борется с наркотической зависимостью. Если второй сезон выйдет, вероятно, его сюжет будет полностью посвящен сказочному миру из песен «Короля и Шута»

Актеры сериала «Король и Шут»

Создатели сериала сделали ставку на двух главных актеров: они похожи на своих прототипов внешне и максимально вжились в образы, повторяя мимику, манеру артистов двигаться и говорить. Кроме того, до «Короля и Шута» у них не было больших ролей, поэтому актеры не были заранее известны массовому зрителю.

В сериале сыграли:

Андрей Князев сыграл в сериале камео. В эпизодической роли также появился сын младшего брата Горшка Алексея Горшенева — Кирилл.