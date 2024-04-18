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Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Анна Пескова и другие звезды на премьере военно-приключенческого экшена «Блиндаж»

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера самого громкого релиза этих майских праздников — приуроченного ко Дню Победы военно-приключенческого экшена «Блиндаж», рассказывающего о двух друзьях, русском враче скорой помощи Сергее и чёрном копателе из Германии Пауле, которые по воле случая переносятся из наших дней в 1941 год и оказываются в мясорубке сражений Великой отечественной войны.

Агата Муцениеце, Анна Пескова и другие звезды на премьере «Блиндаж»
© Кадр из трейлера фильма "Блиндаж"

«Блиндаж» стартует в прокате во всех кинотеатрах страны 25 апреля.

В главных роляхАлександр Метёлкин («1941. Крылья над Берлином», «Кибер Иван») и немецкий актёр Даниэль Литтау. Сценарий картины написал Илья Куликов при участии Олега Смирнова.

Куликов — автор популярного молодёжного сериала о путешественниках во времени «Чернобыль: Зона отчуждения», а также таких резонансных проектов, как «Перевал Дятлова», «Аванпост», «Полицейский с Рублёвки», «Глухарь» и др.

РежиссёрМарк Горобец («Жёлтый глаз тигра»).

Синопсис: Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль раньше перегонял машины в Россию из Германии. Так они и познакомились. У Пауля есть и ещё одно увлечение — антиквариат. Он — чёрный копатель: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продаёт их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает лицом к лицу с войной — с бойцами, чьи имена они ещё утром видели на могилах.

В ролях: Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнёв, Роман Богомазов, Дин Майер, Алексей Шевченков.

Основная часть съёмок фильма «Блиндаж» прошла в лесах Псковской области, где на территории более 1300 квадратных метров, в древнем сосновом бору были построены окопы и дзоты двух противоборствующих сторон, а также воссоздано грандиозное сражение с участием десятков единиц техники и двух армий массовки, включая и четвероногих артистов — собак и лошадей. Съёмки «Блиндажа» проходили также в столичных павильонах и на улицах Ростова-на-Дону.

Гостями премьеры стали Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Маруся Климова, Анна Пескова, Андрей Шишканов, Владимир Бутенко, Виолетта Баринова, Саша Морозова, Михаил Кремер, Полина Денисова, Птаха, а также Владимир Мединский и другие.

Фильмы и сериалы
Блиндаж
Маргарита Аброськина
Полина Денисова
Маруся Климова
Михаил Кремер
Александр Метелкин
Владимир Селезнев
Анна Чурина
Илья Куликов
Анна Пескова
Агата Муцениеце
Владимир Бутенко
Марк Горобец
Алексей Шевченков
Олег Смирнов
Олеся Судзиловская
Игорь Петренко
Владимир Мединский