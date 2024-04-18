Агата Муцениеце, Анна Пескова и другие звезды на премьере «Блиндаж»

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера самого громкого релиза этих майских праздников — приуроченного ко Дню Победы военно-приключенческого экшена «Блиндаж», рассказывающего о двух друзьях, русском враче скорой помощи Сергее и чёрном копателе из Германии Пауле, которые по воле случая переносятся из наших дней в 1941 год и оказываются в мясорубке сражений Великой отечественной войны.

© Кадр из трейлера фильма "Блиндаж"

«Блиндаж» стартует в прокате во всех кинотеатрах страны 25 апреля.

В главных ролях — Александр Метёлкин («1941. Крылья над Берлином», «Кибер Иван») и немецкий актёр Даниэль Литтау. Сценарий картины написал Илья Куликов при участии Олега Смирнова.

Куликов — автор популярного молодёжного сериала о путешественниках во времени «Чернобыль: Зона отчуждения», а также таких резонансных проектов, как «Перевал Дятлова», «Аванпост», «Полицейский с Рублёвки», «Глухарь» и др.

Режиссёр — Марк Горобец («Жёлтый глаз тигра»).

Синопсис: Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль раньше перегонял машины в Россию из Германии. Так они и познакомились. У Пауля есть и ещё одно увлечение — антиквариат. Он — чёрный копатель: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продаёт их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает лицом к лицу с войной — с бойцами, чьи имена они ещё утром видели на могилах.

В ролях: Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнёв, Роман Богомазов, Дин Майер, Алексей Шевченков.

Основная часть съёмок фильма «Блиндаж» прошла в лесах Псковской области, где на территории более 1300 квадратных метров, в древнем сосновом бору были построены окопы и дзоты двух противоборствующих сторон, а также воссоздано грандиозное сражение с участием десятков единиц техники и двух армий массовки, включая и четвероногих артистов — собак и лошадей. Съёмки «Блиндажа» проходили также в столичных павильонах и на улицах Ростова-на-Дону.

Гостями премьеры стали Александр Метёлкин, Даниэль Литтау, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Маруся Климова, Анна Пескова, Андрей Шишканов, Владимир Бутенко, Виолетта Баринова, Саша Морозова, Михаил Кремер, Полина Денисова, Птаха, а также Владимир Мединский и другие.