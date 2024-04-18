Какое будущее ждет дальневосточное кино

Якутский фильм "Не хороните меня без Ивана" 13 апреля был показан в эфире Первого канала. В этом же месяце вышла в прокат лента "Золото Умальты", инициированная властями Хабаровского края. Дальневосточный кинематограф становится все более серьезным элементом креативной индустрии. Как видят его настоящее и будущее деятели отечественной литературы и искусства?

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст и сценарист, по роману которого "Осенние визиты" во Владивостоке недавно снят мини-сериал:

- Вообще, региональное кино - это выход из той колеи, по которой наш национальный кинематограф сейчас катится. Потому что у нас сформировалось несколько сильных, мощных производителей, которые не хотят никуда особо поворачивать. Случайно один повернет, сорвет какой-то банк, как это случилось с "Чебурашкой", - и вот, в ближайшие годы нас будут ожидать экранизации множества замечательных советских мультфильмов, какое-то время весь бюджет будет направляться туда. Региональное кино, и дальневосточное в том числе, - возможность вырваться из этой проторенной колеи, попробовать какие-то другие направления и, даст Бог, найти что-то свое, новое, неожиданное.

Мини-сериал по "Осенним визитам" - достаточно интересный проект, особенно учитывая, что бюджет его был весьма небольшим, актеры снимались бесплатно, а технические затраты покрывались с помощью сбора на краудфандинговой интернет-площадке. Желание снимать кино и люди, которые могут за это взяться - и режиссеры, и сценаристы, и актеры, - на Дальнем Востоке есть. Что касается природы и ландшафтов, они, безусловно, дают большие преимущества и покоряют жителей европейской России. Дальний Восток может стать одним из отечественных кинематографических центров, и основную роль в этом должно сыграть государство.

Ксения Баринова, кандидат филологических наук, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ (специализируется на разборе студенческих сценариев):

- Дальневосточного колорита в работах наших студентов не очень много. В большинстве своем это универсальные истории, которые могли бы произойти в любом регионе. В основном они пишут про себя и про своих ровесников. И что нужно отметить, когда студенты в рамках учебных заданий анализируют фильмы, из огромного списка они никогда не берут советские или российские фильмы, а только кино, сделанное в Голливуде. И в создании своих сценариев ориентируются тоже на историю универсальную, всем понятную и даже, скорее, зарубежную. Они любят давать своим героям не русские, а англоязычные имена, делать истории, во многом не привязанные к России или к конкретному региону. Поэтому приходится говорить о проблеме недостатка внимания и к стране, и к малой родине.

Александр Уманов, главный редактор литературно-художественного альманаха "Амур" (Благовещенск):

- Нужно вести речь не о региональном дальневосточном кино, а об отечественном кино с дальневосточной спецификой. В Приамурье начиная с 1860-х годов написано множество замечательных произведений, часть которых необходимо визуализировать, иначе молодежь просто не будет о них знать. Самая болевая точка у нас - отсутствие опыта создания сценариев. Потому что никогда не возникало такой ситуации, когда бы писатели, работающие в нашем регионе, могли бы предлагать свои произведения, сценарии отечественным кинематографистам, это было немыслимо. Культура Дальнего Востока, в том числе Приамурья, до сих пор воспринимается как своеобразная культурная прихожая. И отношение к ней снисходительное, как к самодеятельности - пикантна, интересна, но к подлинной культуре не относится. Я считаю иначе: на Дальнем Востоке есть явления национального масштаба, и если произведения местных писателей не экранизируют, это заметно обеднит национальный кинематограф.

Илья Тилькин, сценарист сериала "Арсеньев", съемки которого проходят в Приморье и в Новой Москве:

- Хороший сценарий - это главное для кино, и создание его не так дорого. Тех, кто не умеет писать сценарии, но умеет рассказывать истории, нужно учить. И если бы какую-то часть средств государство или региональные правительства выделяли на обучение людей в хороших учебных заведениях, то можно рассчитывать, что эти люди будут писать истории про то, про что нужно. Госзаказ на определенное количество историй - это нормально. В России сейчас действуют шесть фондов поддержки кинематографии с невероятным совокупным бюджетом, во много раз превышающим средний региональный бюджет. "Самая болевая точка у нас - отсутствие опыта создания сценариев" Говорите, есть много текстов, которые нужно экранизировать? Так где они? Есть масса агентов, редакторов, продюсеров, которые рыщут в поисках материала, их сотни. И мне кажется, если будет человек, группа людей, чиновников или энтузиастов, которые будут заниматься тем, чтобы отправлять эти тексты в соответствующие фонды, в продюсерские компании, которые читают литературу и ищут возможности для экранизации, от этого уже будет какой-то эффект. Хороший сценарий купят и возьмут его в производство.

Алексей Романов, якутский режиссер и художественный руководитель киностудии "Сахафильм":

- В тех регионах, где были созданы кинокомиссии и одновременно выделили средства для кинорибейта, там постепенно стало развиваться кино. Кинокомиссии послужили тем медиатором, точкой развития, которая дала возможность создавать кино в своих регионах - в Петербурге, на Алтае, в Мурманске. Кинематографисты из Москвы, Питера и других центральных студий приезжают в регионы и набирают людей, второстепенный персонал - ассистентов, операторов, звукооператоров. Эти люди проходят практику, и она помогает заняться кинематографом, понять, что такое кино, потом они оканчивают какие-то курсы, получают образование или самостоятельно набираются опыта… Вот у нас в Якутии много людей, которые пришли в кино через практику - например, Дима Давыдов, Люба Борисова. У них нет профессионального образования, но каждый из них пришел в кино своим путем, и они стали сегодня очень известными режиссерами. Поэтому один из путей - это создание кинокомиссий. Таким же медиатором развития кино могут послужить фестивали. Например, на Чукотке есть "Золотой ворон", и там уже местные кадры начинают снимать свои небольшие работы.

Вячеслав Коновалов, куратор Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева, руководитель проекта "Дальневосточное кино":